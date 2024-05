Rozpiska nowości w czerwcu na Netflix. Film z Maciejem Stuhrem rozbije bank?

Czerwiec w Netflix zapowiada się spektakularnie. Dla fanów rodzimych produkcji czekać będzie film z Maciejem Stuhrem w roli głównej o rodzinie, która gromadzi się w willi zmarłego wuja z nadzieją na odziedziczenie jego fortuny. Subskrybenci obejrzą też finałową część nowej odsłony popularnego hitu „Bridgertonowie” oraz najnowszą romantyczną historię z Zackiem Efronem i Nicole Kidman w głównych rolach. Miłośnicy kina akcji mogą liczyć na wielki powrót na ekrany Jessiki Alby, która w nowej produkcji zagra nieustraszoną komandoskę. Z kolei fani sportu znów zawitać będą mogli za kulisy Tour de France.

Co jeszcze w czerwcu tego roku obejrzymy na Netflix? Przejrzyjcie rozpiskę!

Premiery na Netflix w czerwcu 2024

„Chrzciny” – 1 czerwca

Grudzień, 1981 rok. Marianna, gorliwa katoliczka, postanawia wykorzystać rodzinną uroczystość – chrzciny najmłodszego wnuka, do pojednania swoich skłóconych od lat dzieci. Nieoczekiwanie przeszkodzi jej w tym generał Jaruzelski, który ogłasza tego dnia stan wojenny.

„Ula” – 1 czerwca

Urszula Dudziak wyrusza do USA, by podbić muzyczne sceny.

„Za duży na bajki 2” – 1 czerwca

W trakcie letniej wyprawy w Tatry Waldek odkrywa, że jego ojciec mieszka w okolicy i postanawia go odnaleźć. Wraz ze Staszkiem wyruszają na poszukiwania, podczas gdy Delfina musi dochować tajemnicy i ukryć prawdę o zniknięciu chłopców.

„Ofelia” – 1 czerwca

„Hamlet” widziany oczami Ofelii, czyli tragedia Williama Szekspira opowiedziana przez jedną z głównych bohaterek tegoż dramatu.

„Szpital New Amsterdam” – 1 czerwca

Gdy zmiany w życiu prywatnym komplikują jego plany zawodowe, doktor Max Goodwin czuje się rozdarty pomiędzy potrzebami szpitala i szczęściem osobistym.

„Magic Mike: Ostatni taniec” – 2 czerwca

Emerytowany striptizer Magic Mike poznaje milionerkę, która wabi ofertą nie do odrzucenia i zabiera go ze sobą do Londynu.

„Baki Hanma kontra Kengan Ashura” – 6 czerwca

Czas na wielkie starcie! Najtwardsi zawodnicy z seriali „Baki Hanma„ i „Kengan Ashura” rywalizują w brutalnym crossoverze dwóch produkcji dla fanów sztuk walki.

„Łasuch”, sezon 3. – 6 czerwca

W ostatniej części Gus i przyjaciele wyruszają w pełną niebezpieczeństw podróż w nadziei znalezienia leku na Zarazę – i poznania ostatecznej prawdy o hybrydach.

„Tour De France: W sercu peletonu”, sezon 2. – 11 czerwca

110. edycja Tour de France obfituje w emocje – w elektryzującym wyścigu w 2023 roku zespoły zostają przetasowane, faworyci tracą formę, a rywali przybywa.

„Mojego następnego gościa nie trzeba nikomu przedstawiać”, sezon 5. – 12 czerwca

David Letterman spotyka się z laureatką Grammy Miley Cyrus i legendą koszykówki Charlesem Barkleyem, aby porozmawiać o życiu i karierze.

„Teściowie 2” – 12 czerwca

Pogodzona para planuje drugi ślub w nadmorskim ośrodku. Jednak tym razem jeszcze poważniejszy kryzys przeżywają rodzice państwa młodych.

„Bridgertonowie”, sezon 3., część 2. – 13 czerwca

Nowe pokolenie debiutantek usiłuje wyrobić sobie pozycję w wyższych sferach, a niepozorna dama z podwójną tożsamością znajduje sens życia wśród sekretów i niespodzianek.

„Ultraman: Rising” – 14 czerwca

Gdy Tokio zaczynają zagrażać ogromne potwory, znany sportowiec niechętnie wraca do domu, aby przejąć od ojca obowiązki Ultramana – i zostać legendarnym bohaterem.

„Gwiazd naszych wina” – 15 czerwca

Cierpiąca na raka tarczycy Hazel za namową rodziców idzie na spotkanie grupy wsparcia. Poznaje tam nastoletniego Gusa, byłego koszykarza z amputowaną nogą.

„Miłość jest ślepa: Brazylia”, sezon 4. – 19 czerwca

„Ulubienice Ameryki: Cheerleaderki Dallas Cowboys” – 20 czerwca

Śledź drogę cheedleaderek Dallas Cowyboys od rekrutacji przez obóz treningowy po występy w meczach NFL. Które z dziewczyn dogonią marzenia i na stałe trafią do zespołu?

„Spadek” – 19 czerwca

Kiedy ekscentryczny wynalazca i emerytowany prowadzący teleturniej nagle umiera, rodzina kłócących się osobliwości gromadzi się z nadzieją na odziedziczenie jego fortuny.

„Weteranka” – 21 czerwca

Młoda kobieta (Joey King) ma nie lada kłopot, gdy jej matka (Nicole Kidman) zaczyna romansować z jej szefem, który jest znanym aktorem (Zack Efron).

„Weteranka” – 21 czerwca

Komandoska wraca do rodzinnego miasteczka na pogrzeb ukochanego ojca. Szukając odpowiedzi na pytania związane z jego śmiercią, odkrywa groźny spisek.

„Gangi Galicji” – 21 czerwca

Kiedy jej ojciec zostaje zamordowany, a na jaw wychodzi jego podwójne życie, prawniczka szuka zemsty, infiltrując kartel narkotykowy i zbliżając się do jego przywódcy.

„Sprawa rodzinna” – 28 czerwca

Młoda kobieta (Joey King) ma nie lada kłopot, gdy jej matka (Nicole Kidman) zaczyna romansować z jej szefem, który jest znanym aktorem (Zack Efron).

Czytaj też:

To najlepsze thrillery na Netflix według widzów w Polsce. 15 tytułów, które musicie poznaćCzytaj też:

To na Netflix masowo oglądaliśmy rok temu. Polacy uwielbiali te seriale