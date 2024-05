Mikołaj Roznerski odchodzi z „M jak miłość”? Aktor podziękował zrozpaczonym widzom

Finał nowego sezonu serialu TVP „M jak miłość” wzbudził ogromne emocje. Widzowie już przed jego emisją narzekali ze względu na to, że wyjątkowo wcześnie twórcy produkcji postanowili zakończyć jej nadawanie przed wakacyjną przerwą. Teraz, aby poznać dalsze losy swoich ulubionych bohaterów – muszą uzbroić się w cierpliwość. Nowe odcinki „M jak miłość” będą nadawane dopiero we wrześniu.

Widzowie wściekli na TVP po ostatnim odcinku „M jak miłość”

Po wtorkowym finale sezonu w mediach społecznościowych serialu znów pojawiło się tysiące komentarzy od niezadowolonych widzów. Z wpisów można wywnioskować, że fani najbardziej zainteresowani byli wątkiem Marcina, bohatera granego przez Mikołaja Roznerskiego. Nie otrzymali jednak w nowym odcinku odpowiedzi, czy postać ta przeżyje i pojawi się w nowej odsłonie.

„Z tym Marcinem to specjalnie tak zrobiliście ostatnią scenę ostatniego odcinka sezonu po to żeby cała Polska teraz się przez ponad 3 miesiące zastanawiała”; „Złamaliście mi serce. Jak wytrzymać do września?”; „Ile razy już mnie doprowadziliście do łez to nie zliczę.. Ale kocham ten serial i zanim zalatwiłam Polska telewizję to na telefonie oglądałam. Będę tęsknić i czekam na jesień”; „Szkoda że w takim momencie KONIEC na 3 m-ce. Powinny być jeszcze 4 odcinki żeby nie trzymać nas – widzów w nerwach”; „Jak można tak człowieka w niepewności zostawić tyle miesięcy”; „Czy wy zawsze musicie kończyć tak dramatycznie?”; „Ale przegięliście! Ja rozumiem przed wakacjami, ale żeby już w maju? Tracicie widzów” – pisali ludzie.

Mikołaj Roznerski odchodzi z „M jak miłość”?

Oliwy do ognia dodał sam Mikołaj Roznerski, który podziękował widzom za „piękny sezon”, życząc im dobrych wakacji i zamieszczając fragment finałowego odcinka. Fani „M jak miłość” denerwują się, że nie zobaczą już tego bohatera w nowych odcinkach.

„Żyje bo ten post napisał. Uf”; „Obyś odzyskał pamięć i wrócił do Kamy”; „Ptaszki ćwierkają, że Mikołaj odchodzi z emki”; „Mikołaju jak ciebie nie będzie w następnym sezonie to nie będzie to samo” – piszą widzowie pod postem aktora.

