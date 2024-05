TVP podpadła fanom „M jak miłość”. Radzą, żeby „ktoś ruszył głową”

Serial „M jak miłość”, emitowany od 2000 roku wciąż znajduje się w czołówce pod względem oglądalności. To opowieść o trzypokoleniowej rodzinie, której protoplastami byli nieżyjący już Lucjan oraz wdowa po nim Barbara Mostowiak. Para doczekała się gromadki dzieci: Małgosi, Marka, Marty oraz Marysi, która jest córką Barbary i nieżyjącego już Łagody. Mimo że starzy Mostowiakowie wiedli szczęśliwe życie, raczej pozbawione kłótni i nieszczęść, ich dzieciom układa się różnie. Głównym wątkiem jest oczywiście tytułowa miłość.

Widzowie źli na twórców „M jak miłość”

„M jak miłość” co roku znika z anteny na okres wakacji. Okazuje się jednak, że w tym roku, serial usunięty zostanie z ramówki bardzo wcześnie. Ostatni, 1808. odcinek, TVP2 wyemitować ma we wtorek 21 maja o godzinie 20:55. Nowy sezon przygód bohaterów widzowie obejrzą dopiero 2 września 2024 roku.

Fani „M jak miłość” nie są zadowoleni, że aż tak długo będą musieli czekać na nową odsłonę. „Szkoda, że jutro ostatni odcinek”; „Powinni puszczać co najmniej do połowy czerwca”; „Wydaje mi się ze coraz krótszy sezon »M jak miłość« jest z roku na rok”; „Niedługo przerwa wakacyjna będzie trwać od lutego”; „Kiedy ktoś w końcu ruszy głową, że wakacje są od lipca, a nie od jutra” – piszą niezadowoleni widzowie w mediach społecznościowych hitu Telewizji Polskiej.

Co w ostatnim odcinku „M jak miłość” przed wakacjami?

Robert wciąż jest na wolności, choć szuka go policja w całym kraju. Jakub załatwia Marcinowi i dziewczynom nową kryjówkę. A gdy Chodakowski się tam przenosi, ludzie Roberta ruszają do akcji. Auto Marcina nagle uszkadza przy parkowaniu niewinnie wyglądająca dziewczyna. A gdy detektyw wychodzi na ulicę, zostaje ogłuszony ciosem w głowę, porwany i dostarczony do magazynu na odludziu, gdzie czeka już na niego Robert, który w końcu się na Chodakowskim mści, dosłownie chłopaka masakrując.

Iwona i Argasiński postanawiają wziąć ekspresowy ślub, w ciągu 24 godzin. Aneta i Olek cały czas zakochanym kibicują i pomagają wszystko zorganizować, ale gdy panna młoda nie dociera do urzędu na czas, z powodu awarii windy, pan młody traci nadzieję na happy end.

Kasia namawia Justynę, by zrezygnowała z ucieczki z kraju, obawiając się, że jeśli siostra zostanie złapana, jej sytuacja tylko się pogorszy. Dziewczyna – wspierana przez Krzysztofa – nadal jednak jest zdecydowana na wyjazd.

Wojtek zaczyna mieć poważne problemy w klinice, przez swoją chorobę. Gdy doktor Majer próbuje zdobyć dodatkowe leki, pielęgniarka odmawia ich wydania bez zgody ordynatora. A lekarz wykrada pieczątkę należącą do Anety. Jest zdesperowany i gotów nawet na oszustwo.

