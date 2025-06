Cena zaufania. Nowy dokument HBO o polskiej parze już na Max

Na pierwszy rzut oka ich życie przypomina bajkę: dom pełen śmiechu, wspólne plany, finansowa stabilność, o której wielu może tylko marzyć. Alicja i Sebastian – para, która w teorii ma wszystko. Ale za zamkniętymi drzwiami ich codzienności kryją się pytania, których nikt nie chce zadawać. Co się dzieje, gdy jedna ze stron zaczyna pragnąć większej wolności? „Zaufaj mi” to intymna opowieść o miłości wystawionej na próbę. Nowy dokument HBO Original można od dziś obejrzeć w serwisie Max.

„Zaufaj mi”. Max serwuje mocny dokument o polskiej parze

Film dokumentalny HBO Original „Zaufaj mi” przedstawia historię Alicji i Sebastiana – pary, która z pozoru wiedzie idealne życie. Jednak pod powierzchnią kryją się napięcia, które wystawiają ich związek na próbę. Gdy on zaczyna dążyć do większej wolności, ona – wychowana w duchu tradycyjnych wartości i społecznych oczekiwań – staje przed trudnymi pytaniami o własną tożsamość, potrzeby i granice. Zmagając się ze sztywnymi ograniczeniami swojego wychowania, Alicja musi skonfrontować się z własnymi pragnieniami i wyrwać się schematom, aby ocalić to, co pozostało z jej wspólnego życia rodzinnego.

„Zaufaj mi” to nie tylko obraz związku w kryzysie, ale przede wszystkim opowieść o kobiecej sile, odwadze i walce o siebie w świecie pełnym sprzecznych ról i oczekiwań.

Za scenariusz i reżyserię odpowiada Joanna Ratajczak, dla której „Zaufaj mi” stanowi debiut reżyserski w pełnym metrażu. Joanna Ratajczak to doświadczona dziennikarka i twórczyni filmowa. Od 2002 roku mieszka w Niemczech, gdzie stworzyła ponad 150 reportaży, seriali i dokumentów dla niemieckiej telewizji. Jest również znana jako głos JazzRadio w Berlinie, gdzie prowadziła nagradzany program JazzRio!, a także jako DJ-ka aktywna w berlińskiej scenie klubowej.

Czytaj też:

Urlop trwa w najlepsze? Sprawdź nowości na streamingachCzytaj też:

QUIZ: Kultowe seriale PRL – zgadniesz je po jednym kadrze?