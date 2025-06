To wszystko obejrzymy na jednej platformie! Pierwsze nowości już na dniach

Wśród tytułów, które zadebiutują w nadchodzących miesiącach w SkyShowtime, znajduje się m.in. drugi sezon serialu „Poker Face” nominowanego do Oscara Riana Johnsona (premiera zaplanowana jest na 17 lipca). W roli głównej wystąpi niezrównana Natasha Lyonne, nominowana do nagrody Emmy, oraz cała plejada gwiazd. Z kolei już 12 września na platformie pojawi się serial „Dexter: Zmartwychwstanie”. W kultowej roli Dextera Morgana znów zobaczymy laureata Złotego Globu Michaela C. Halla, a na ekranie towarzyszyć mu będą, m.in. Uma Thurman i Peter Dinklage.

W ciągle rosnącym serialowym uniwersum Taylora Sheridana pojawiają się kolejne sezony uznanych produkcji. Będą to trzeci sezon „Tulsa King” z Sylvestrem Stallone'em w roli głównej, czwarty sezon „Mayor of Kingstown” z Jeremym Rennerem w tytułowej roli oraz drugi sezon serialu „Landman: Negocjator”, w którym wystąpi laureat Oscara Billy Bob Thornton, a także nominowani do tej nagrody Demi Moore, Andy Garcia i Sam Elliott. Wszystkie premiery zaplanowane są na drugą połowę roku.

Nowe seriale komediowe i dramaty na SkyShowtime. Co w drugiej połowie roku?

W ofercie SkyShowtime znajdą się również kolejne wciągające seriale komediowe i dramatyczne. To np. pełen tajemnic serial kryminalny „All Her Fault”, z dwukrotnie nagrodzoną Złotym Globem i statuetkami Tony oraz Emmy Sarah Snook oraz nominowaną do nagrody Emmy Dakotą Fanning. A także wypełniony akcją serial „Atomic” z Alfiem Allenem i Samirą Wiley, który przeniesie nas na libijskie pustynie, czy trzymający w napięciu thriller „The Iris Affair” z Niamh Algar i nominowanym do Emmy Tomem Hollanderem, gdzie dwa genialne umysły mierzą się w śmiertelnie niebezpiecznej grze. Do tego dołączy drugi sezon komedii Setha MacFarlane'a – „Ted”, a także wciągające kryminalne produkcje, opowiadające o prawdziwych wydarzeniach – „Devil in Disguise: John Wayne Gacy” oraz „Morderstwo JonBenet Ramsey”.

Wyłącznie w SkyShowtime jesienią pojawi się też nowy mockument „The Paper”, stworzony przez Grega Danielsa („The Office”) i Michaela Komana („Złoty dotyk Nathana”) z Domhnallem Gleesonem („Czas na miłość”, „Ex Machina”) oraz Sabriną Impacciatore („Biały Lotos”) w rolach głównych. Ponadto wszystkie sezony kultowego amerykańskiego serialu komediowego Grega Danielsa „The Office” będą dostępne w SkyShowtime już od 20 czerwca.

Natomiast fani produkcji, w których głównym wątkiem jest prawo, mogą szykować się na emocjonującą podróż w świat pełen intryg i zwrotów akcji za sprawą serialu „W garniturach”. Wszystkie sezony dostępne będą w serwisie od 17 lipca, a już od 28 sierpnia w SkyShowtime zadebiutuje „Suits LA”. Wśród nadchodzących hitów nie zabraknie również wcześniej zapowiadanego trzeciego sezonu z kultowego uniwersum – „Star Trek: Nieznane nowe światy”, którego premiera przewidziana jest na 4 sierpnia. A już tej jesieni w serwisie pojawi się najnowsza część jednej z najbardziej rozpoznawanych serii kryminalnych – „Agenci NCIS: Tony i Ziva”.

Oscarowe hity wpadną do sieci. Wszystkie na jednej platformie

Widzowie już teraz mogą zaznaczyć w kalendarzach daty premier największych hitów kinowych tego roku. Będzie to między innymi „Brutalista”, z dwukrotnym laureatem Oscara Adrienem Brodym oraz nominowanymi do Oscara Felicity Jones i Guyem Pearce'em – premiera już 16 września. Do listy tytułów, które koniecznie trzeba zobaczyć warto dodać także film „Anora” — zdobywcę pięciu Oscarów, w tym statuetki za najlepszy film 2024 roku, z wybitną Mikey Madison, laureatką Nagrody Brytyjskiej Akademii Filmowej i Oscara – premiera już 19 czerwca. Natomiast od 6 lipca dostępna będzie kinowa wersja niezwykłego musicalu „Wicked”, w której w role główne wcielają się zdobywczynie nagród Grammy: Cynthia Erivo i Ariana Grande.

Świeże oryginalne seriale na SkyShowtime. Co warto obejrzeć?

W drugiej połowie roku nie zabraknie też nowych oryginalnych produkcji lokalnych SkyShowtime. Wśród nadchodzących premier znajduje się pierwsza polska produkcja dokumentalna SkyShowtime – „Krychowiak: krok od szczytu”. W produkcji jest także kontynuacja kultowego serialu „Glina”.

Obok rodzimych tytułów w serwisie pojawią się też nowe hiszpańskie seriale tj. „Arcadia” oraz komediowe „Nails”. 10 listopada w serwisie zadebiutuje też „Where the Sun Always Shines”, błyskotliwy szwedzki komediodramat Felixa Herngrena, jednego z najbardziej cenionych twórców skandynawskiego kina. Później zrobi się nieco mroczniej – jeszcze w tym roku wraca bowiem „Veronika”, drugi sezon thrillera stworzonego przez nominowanego do Oscara Mikaela Håfströma.

Czytaj też:

Ten film na Max rozdziera serce. „Gigantyczny ładunek emocjonalny”Czytaj też:

10 najlepszych i niegłupich horrorów ostatnich lat. Nie tylko straszą