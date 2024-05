15 seriali, które Polacy oglądają teraz na potęgę. TOP 15 na Netflix w 2024 roku

Jakie seriale najbardziej nas pochłonęły w minionych miesiącach 2024 roku? Sprawdziliśmy zestawienia i wytypowaliśmy 15 tytułów, które najliczniej ocenialiśmy w sieci. Nie wszystkie z nich mają wysokie noty – zaskoczyć na liście może np. polski akcent, który został bardzo słabo oceniony przez krytyków, a jednak przyciągnął tysiące widzów. Na listę trafił natomiast też serial, który dopiero co zadebiutował na platformie, a już zbiera świetne noty i ma rzeszę fanów.

Lista może was zainspirować do rozpoczęcia nowej serialowej przygody. Sprawdźcie, co mogło was ominąć.

Te seriale Netfliksa z 2024 roku najchętniej ogladają Polacy

15. „Martwi detektywi”

Edwin i Charles to nastolatkowie, którzy urodzili się w odstępie kilkudziesięciu lat, ale poznali się dopiero po śmierci i szybko zaprzyjaźnili. Teraz jako duchy wspólnie rozwiązują zagadki kryminalne. Nie cofną się przed niczym, by być razem — i zmierzyć się ze złymi czarownicami, a nawet Piekłem i Śmiercią we własnej osobie.

14. „Antracyt”

W 1994 roku zbiorowe samobójstwo członków sekty z małej alpejskiej wioski trafia na pierwsze strony gazet. Trzydzieści lat później ginie kobieta, która odprawiała rytuały tej dziwnej społeczności, co zaburza delikatną równowagę z trudem odzyskaną przez mieszkańców.

13. „Sygnał”

Rodzina zaginionej astronautki desperacko szuka informacji na jej temat. Im więcej się dowiadują, w tym większym lądują niebezpieczeństwie – a z nimi cały świat.

12. „Parasyte: The Grey”

Niezidentyfikowane pasożyty gwałtownie atakują ludzi i zdobywają władzę. Ludzkość zaczyna walkę z narastającym zagrożeniem.

11. „Amerykański koszmar”

W tym serialu dokumentalnym dwoje ludzi, którzy w 2015 roku przeżyli włamanie do swojego domu i porwanie, zostaje oskarżonych o mistyfikację, gdy kobieta wraca.

10. „Chłopiec pochłania wszechświat”

Epicka opowieść o dorastaniu, której akcja rozgrywa się w Brisbane w latach 80. Magia i niewinność młodości zderzają się z brutalną rzeczywistością świata dorosłych.

9. „Awatar: Ostatni władca wiatru”

Aktorska adaptacja popularnego animowanego serialu o Aangu, młodym Awatarze, który uczy się panowania nad czterema żywiołami — wodą, ziemią, ogniem i powietrzem — aby przywrócić równowagę w świecie, któremu zagraża przerażający Naród Ognia.

8. „Griselda”

Serial osadzony w latach 70. i 80. ubiegłego wieku w Miami, inspirowany życiem przebiegłej i ambitnej Griseldy Blanco, która stworzyła jeden z najpotężniejszych karteli w historii.

7. „Jeden dzień”

Serial opowiada historię Emmy Morley i Dextera Mayhewa, którzy 15 lipca 1988 roku — w ostatnim dniu szkoły średniej — rozmawiają ze sobą po raz pierwszy. Następnego ranka ich drogi się rozchodzą. Ale gdzie będą tego jednego zwyczajnego dnia za rok, za dwa lata i w każdym następnym roku?

6. „Już mnie nie oszukasz”

Serial śledzi losy Mayi Stern (Michelle Keegan), która próbuje pogodzić się z brutalnym morderstwem swojego męża Joego (Richard Armitage). Jednak kiedy Maya instaluje kamerę, aby mieć oko na swoją córkę, przeżywa szok. W jej domu pojawia się bowiem mężczyzna, którego od razu rozpoznaje. To jej mąż, o którym myślała, że nie żyje.

5. „Forst”

Kiedy za nieszablonowe podejście do śledztwa detektyw zostaje zawieszony, łączy siły z dziennikarką, aby – obchodząc prawo – wyjaśnić sprawę serii brutalnych morderstw.

4. „Ripley”

Tom Ripley, oszust z trudem wiążący koniec z końcem w Nowym Jorku we wczesnych latach 60. XX wieku, zostaje wynajęty przez pewnego bogacza, by nakłonić jego syna lekkoducha do powrotu z Włoch.

3. „Dżentelmeni”

Eddie Horniman (Theo James) niespodziewanie dostaje w spadku po ojcu pokaźną wiejską posiadłość — która okazuje się imperium marihuany. W dodatku całkiem spora ekipa przyjemniaczków z brytyjskiego półświatka chce mieć swój udział w tym interesie.

2. „Problem trzech ciał”

Brzemienna w skutkach decyzja podjęta w Chinach przez młodą kobietę w latach 60. XX wieku rozchodzi się echem w czasie i przestrzeni, a jej konsekwencje sięgają czasów współczesnych. Gdy prawa natury w niewytłumaczalny sposób chwieją się w posadach, zżyta grupa wybitnych naukowców łączy siły ze stosującym nietypowe metody detektywem, aby stawić czoła największemu zagrożeniu w historii ludzkości.

1. „Reniferek”

Serial na podstawie wielokrotnie nagradzanego spektaklu w konwencji teatru jednego aktora, który był hitem festiwalu Edinburgh Fringe, opowiada o wypaczonej relacji komika Donny’ego Dunna (Richard Gadd) z jego prześladowczynią i o tym, jak ta relacja wpływa na niego, gdy musi stawić czoła głęboko skrywanej traumie.

