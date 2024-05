Polski film nr 1 na Netflix! A jak radzą sobie seriale? Są nowe zestawienia

„Reniferek”, serial na faktach, w którym głównym aktorem jest mężczyzna, który naprawdę przeżył opowiadaną historię, wciąż bije na Netflix rekordy. W tym tygodniu jednak, po długim czasie od premiery, inny serial zajął miejsce 1. w zestawieniu najpopularniejszych na Netflix. Na liście pojawił się też polski akcent, popularny przed laty serialowy hit oraz dwie produkcje dla najmłodszych.

Wśród TOP 10 filmów na Netflix w ostatnich dniach króluje polski tytuł! To jednak nie jedyna rodzina produkcja, która zagościła w zestaweniu. Oprócz tego znajdziecie kilka dobrych nowości, ale też klasyków, do których lubimy wracać.

Sprawdźcie, czy znajdziecie coś idealnego dla siebie na wolne wieczory. Przejrzyjcie listy produkcji, które masowo wybierali w ostatnich dniach polscy widzowie i pozwólcie się zainspirować!

To oglądają teraz masowo Polacy

TOP 10 seriali na Netflix

10. „Ninjago. Powstanie smoków”

Doszło do zjednoczenia wielu legendarnych krain, lecz łącząca je więź jest niestabilna. Mistrz Ninja Spinjitzu musi wyszkolić nowe pokolenie bohaterów, którzy odnajdą Smoki Żywiołów mogące uratować planetę, zanim siły zła wykorzystają tę samą smoczą energię do zniszczenia tego nowego świata.

9. „S.W.A.T. Jednostka specjalna”

Sierżant „Hondo” Harrelson kieruje specjalną grupą policjantów wyspecjalizowanych w przeprowadzaniu najbardziej niebezpiecznych akcji. Do zespołu dołącza Jim Street, któremu ciężko jest dopasować się do pozostałych.

8. „Magiczne Podhale”

Cykl prezentujący charakterystyczną architekturę Podhala, zwyczaje związane z budownictwem oraz ludzi regionu.

7. „Antracyt”

W 1994 roku zbiorowe samobójstwo członków sekty z małej alpejskiej wioski trafia na pierwsze strony gazet. Trzydzieści lat później ginie kobieta, która odprawiała rytuały tej dziwnej społeczności, co zaburza delikatną równowagę z trudem odzyskaną przez mieszkańców.

6. „W twoich rękach”

Jest zima. Na opustoszałym placu zabaw wirują płatki śniegu. Obok huśtawki leży konający 14-letni chłopiec z dziurą w głowie, a za nim, trzymając w drżących rękach gorący od wystrzału pistolet, stoi jego najlepszy przyjaciel.

5. „Kicia Kocia”

Odważna, ciekawska kotka wyrusza razem z przyjaciółmi na spotkanie przygody i odkrywa otaczający ją barwny świat, ucząc się przy tym ważnych rzeczy.

4. „Krucjata”

Komisarz Jan Góra (pseudomin Mandżaro) usiłuje rozwikłać zagadkę serii zabójstw i porwań ludzi z pierwszych stron gazet. Wkrótce okazuje się, że kolejne odsłony doskonale zaplanowanej akcji „terrorystów” coraz bardziej koncentrują się wokół samego Mandżaro, a „swoim” nie można już ufać.

3. „Martwi detektywi”

Oto Edwin Payne (George Rexstrew) i Charles Rowland (Jayden Revri), czyli Agencja Martwych Detektywów. Edwin i Charles to nastolatkowie, którzy urodzili się w odstępie kilkudziesięciu lat, ale poznali się dopiero po śmierci i szybko zaprzyjaźnili. Teraz jako duchy wspólnie rozwiązują zagadki kryminalne. Nie cofną się przed niczym, by być razem — i zmierzyć się ze złymi czarownicami, a nawet Piekłem i Śmiercią we własnej osobie. Z pomocą jasnowidzącej Crystal (Kassius Nelson) i jej przyjaciółką Niko (Yuyu Kitamura) pracują nad rozwiązaniem najtrudniejszych nadprzyrodzonych zagadek królestwa umarłych.

2. „Reniferek”

Serial na podstawie wielokrotnie nagradzanego spektaklu w konwencji teatru jednego aktora, który był hitem festiwalu Edinburgh Fringe, opowiada o wypaczonej relacji komika Donny’ego Dunna (Richard Gadd) z jego prześladowczynią i o tym, jak ta relacja wpływa na niego, gdy musi stawić czoła głęboko skrywanej traumie. W tej fascynującej, mrocznie zabawnej, opartej na faktach historii występują także Jessica Gunning jako Martha, Nava Mau jako Teri i Tom Goodman-Hill jako Darrien.

1. „Sprawa Asunty”

Dwudziestego pierwszego września 2013 r. Rosario Porto i Alfonso Basterra zgłaszają zaginięcie córki. Kilka godzin później zwłoki Asunty zostają znalezione przy drodze w okolicy Santiago de Compostela. Śledczy wkrótce odkrywają ślady mogące wskazywać, że to Rosario i Alfonso stoją za jej śmiercią. Informacja o tym wstrząsa nie tylko ich rodzinnym miastem, ale i całym krajem. Co mogło skłonić rodziców do odebrania życia własnej córce? Jaka prawda kryję się za fasadą idealnej rodziny?

TOP 10 filmów na Netflix

10. „Rebel Moon. Część 2: Zadająca Rany”

Kontynuacja epickiej sagi Kory i ocalałych żołnierzy gotowych na najwyższe poświęcenia. Szykują się oni do walki obok dzielnych mieszkańców Veldt w obronie ich niegdyś spokojnej wioski, a teraz nowej ojczyzny tych, którzy stracili własne w walce z Macierzą. Tuż przed starciem z wrogiem wojownicy muszą zmierzyć się jeszcze z prawdami o własnej przeszłości, które ujawniają powody, jakie pchnęły ich do walki. Kiedy brutalne imperium z całą mocą uderza w rodzącą się rebelię, zadzierzgują się nierozerwalne więzi, objawiają się bohaterowie i rodzą się legendy.

9. „Ósma strona”

Po śmierci swojego szefa i przyjaciela zarazem agent Johnny Worricker z MI5 zaczyna prowadzić własne śledztwo.

8. „Piła”

Dwóch mężczyzn budzi się przykutych do zardzewiałej rury w piwnicy. Zdają sobie sprawę, że są uczestnikami krwawej gry szaleńca.

7. „Wodecki. Lubie wracać tam, gdzie byłem”

Filmowa biografia jednego z najpopularniejszych i lubianych artystów jakim był Zbigniew Wodecki, opowiedziana poprzez wspomnienia zaprzyjaźnionych osób, kolegów z branży, współpracowników, ale też zwykłych ludzi.

6. „Sekrety jedzenia. Naukowo o odżywianiu”

Zajrzyj do układu pokarmowego w tym lekkim, pouczającym dokumencie wyjaśniającym znaczenie zdrowych jelit dla naszego samopoczucia.

5. „Polowanie”

Mieszkaniec prowincjonalnego miasteczka, motywowany zaniedbaniami rządzących, staje do walki o urząd burmistrza.

4. „Gdzie śpiewają raki”

Przez lata w miasteczku Barkley Cove krążyły plotki o dziewczynie z bagien, przez co Kya nigdy nie zbliżyła się do społeczności. W rzeczywistości to bardzo wrażliwa i inteligentna dziewczyna, której brakuje bliskości.

3. „Piep*zyć Mickiewicza”

Po utracie pracy na uczelni Jan Sienkiewicz znajduje posadę jako polonista w liceum. Tam pod jego skrzydła trafia najgorsza klasa w szkole.

2. „Miesiąc miodowy”

Nowożeńcy odkrywają podczas miesiąca miodowego, że różnią się niemal pod każdym względem, ale czy takie przeciwieństwa mogą się przyciągać?

1. „Baby Boom, czyli Kogel Mogel 5”

Agnieszka niespodziewanie odkrywa, że jest w ciąży. Marcin wpada w panikę i znika. Piotruś towarzyszy siostrze przy porodzie i sam zaczyna marzyć o potomku.

