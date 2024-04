Netflix niebawem usunie te seriale i filmy. Pospiesz się, jeżeli chcesz je obejrzeć

Co miesiąc z biblioteki Netfliksa znika cała masa tytułów. Do końca maja będzie to ponad 15 seriali i filmów. Sprawdźcie, co warto nadrobić, nim będzie za późno!

Lista seriali i filmów, których Netflix pozbywa się w najbliższych dniach

„Boys Over Flowers” – do 1 maja

Wrodzona skromność nie jest najlepszą bronią na przetrwanie czasów liceum. Zwłaszcza gdy szkołą rządzi męski gang pełen przystojniaków...

„Iris” – do 1 maja

Życie dwójki przyjaciół zmienia się diametralnie, kiedy tajna organizacja rządowa powierza im zadanie ochrony kraju przed zewnętrznym zagrożeniem.

„Baywatch. Słoneczny patrol” – do 1 maja

Gdy niebezpieczna fala przestępczości dociera na plażę, legendarny porucznik Mitch Buchannon (Dwayne Johnson) przewodzi elitarnej grupie najlepszych ratowników – ich misja ma dowieść, że niepotrzebna jest odznaka, by stać na straży bezpieczeństwa i uratować Zatokę. Dołącza do nich trójka ambitnych rekrutów z byłym olimpijczykiem Mattem Brodym (Zac Efron) na czele, którzy porzucili beztroski surfing na rzecz tajnej służby, chcąc dopaść bezwzględną bizneswoman (Priyanka Chopra) i zniweczyć jej przebiegły plan zagrażający przyszłości Zatoki.

„Jak ukraść Księżyc” – 2 maja

W pewnym miejscu na Ziemi poznajemy Gru, który planuje najzuchwalszą kradzież na Ziemi – zamierza ukraść księżyc! Gru jest wyposażony w arsenał miotaczy laserów służących do obezwładniania, zamrażania, posiada wszelkie maszyny do walki w powietrzu i na ziemi – zmiecie wszystko co stanie mu na drodze. Aż do momentu, gdy na jego drodze pojawia się trzy, małe sierotki: Margo, Edith i Agnes. To właśnie one zobaczą w nim coś czego nikt inny nie mógł zobaczyć: potencjalnego kandydata na Tatę.

„Minionki rozrabiają” – 2 maja

W domku na przedmieściu mieszka sobie Gru wraz z córeczkami i całą gromadką Minionków. Gru nie jest już superprzestępcą, lecz wytwórcą dżemów i żelek. Minionki dzielnie pomagają mu w pracy, objadając się galaretkami i innymi słodkościami. Ale pewien tajemniczy złoczyńca chce je wykorzystać, by podbić świat. Specjalny eliksir zmienia dobre Minionki w paskudne fioletowe Minionki-Demonki, które są w stanie pożreć wszystko, co im stanie na drodze. Gru rusza do akcji, by ocalić swoich żółtych przyjaciół. Musi znaleźć sposób, by Minionki-Demonki wróciły do dawnej postaci. Na drodze stanie mu tresowana kura obronna, laserowe zasieki i wiele innych przeszkód.

„Gru, Dru i Minionki” – 2 maja

Niedoszły dziecięcy gwiazdor z lat 80., Balthazar Bratt, ma plan zdominowania całego świata. Para agentów Ligi Antyzłoczyńców, Gru i Lucy, muszą mu w tym przeszkodzić. W międzyczasie główny bohater dowiaduje się, że ma bajecznie bogatego brata bliźniaka Dru, który chciałby pójść w jego ślady.

„Boogie” – 4 maja

Alfred „Boogie” Chin jest fenomenem koszykówki, mieszkającym w Queens w Nowym Jorku, który marzy o tym, aby pewnego dnia zagrać w NBA. Podczas gdy jego rodzice naciskają na niego, aby skupił się na zdobyciu stypendium do elitarnego college'u, Boogie musi znaleźć sposób, aby poradzić sobie z nową dziewczyną, szkołą średnią, rywalami na boisku i ciężarem oczekiwań.

„Modne życie w Chelsea” – 14 maja

Serial w konwencji reality show ukazujący styl życia i perypetie miłosne mieszkającej w ekskluzywnych dzielnicach Londynu grupy dwudziestokilkulatków z wyższych sfer.

„Sleepless Society: Two Pillows & A Lost Soul” – 15 maja

Mówczyni motywacyjna, która rozwodzi się z agresywnym mężem, budzi się po szalonej imprezie i odkrywa zwłoki.

„Hwarang” – 16 maja

Elitarna grupa młodych wojowników obytych w etykiecie i sztukach walki znajduje miłość i przyjaźń w Korei epoki Trzech Królestw.

„Love in the Moonlight” – 16 maja

Młoda kobieta żyjąca w czasach dynastii Joseon, która przez całe życie udawała mężczyznę, trafia jako eunuch do królewskiego pałacu, gdzie zaprzyjaźnia się z księciem.

„Uncontrollably Fond” – 16 maja

Kiedy po latach spotykają się ponownie jako rozchwytywany aktor i producentka filmów dokumentalnych, okazuje się, że wciąż dręczą ich wspomnienia bolesnego rozstania.

„Producent” – 16 maja

Początkujący producent zatrudnia się w sieci KBS, aby być blisko dziewczyny, w której się podkochuje, i wkracza do szalonego świata telewizji, gdzie rządzą ratingi.

„Well-Intended Love” – 17 maja

Chora na białaczkę aktorka wychodzi za mąż za młodego prezesa dużej firmy, by przyspieszyć przeszczep szpiku kostnego, jednak miłość i tajemnice krzyżują jej plany.

„Ash kontra martwe zło” – 25 maja

Bruce Campbell powraca w roli Asha, który spędził ostatnie 30 lat na unikaniu odpowiedzialności, dojrzałości i koszmarów martwego zła. Ale nowa plaga grożąca zniszczeniem ludzkości zmusi go w końcu do konfrontacji z demonami, tymi metaforycznymi i dosłownymi.

„Mako Mermaids: Syreny z Mako” – 26 maja

W tej kontynuacji serialu „H2O – wystarczy kropla” chłopak o imieniu Zac zmienia się w trytona, przez co staje się zagrożeniem dla trzech syren strzegących wyspy Mako.

Czytaj też:

10 najchętniej oglądanych filmów w historii Netflix. Uwielbiali je też PolacyCzytaj też:

Czy to będzie serial roku? Polscy widzowie masowo wybierają na Netflix te tytuły. Mamy najnowsze zestawienia