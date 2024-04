Uwielbiane przez Polaków filmy i seriale wpadną w majówkę na Netflix. Tych tytułów wypatrujcie!

W majówkę mamy więcej wolnego czasu, który chętnie też poświęcamy na relaks. Netflix przygotował dla nas masę tytułów, które w najbliższych dniach będziemy mogli obejrzeć na platformie. Wśród nich pojawią się klasyki filowe, które uwielbiamy – dobre komedie, ale też dramaty i nowe polskie tytuły. Mamy dla was rozpiskę wszystkich premier, których wyczekiwać możecie do 5 maja w serwisie. Sprawdźcie, czy coś was zainteresuje.

Nowości na Netflix w majówkę

„Szczerze mówiąc” – 1 maja

Poważany prezenter nagle traci zdolność do panowania nad swoim językiem na antenie, co zwraca uwagę scenarzystki, która zaprasza go do udziału w swoim programie.

„Heeramandi: Bazar diamentów” – 1 maja

Nienawidzące się Mallika i Fareedan toczą walkę o władzę w Heeramandi, gdzie kurtyzany rządzą jak królowe. Ich jedyną nadzieją jest młoda Alam, najmłodsza córka Malliki. Jednak co się stanie, gdy Alam zrezygnuje z władzy i wybierze miłość jednego mężczyzny zamiast podziwu wielu innych? Rozgrywająca się w Indiach w czasach przed odzyskaniem przez ten kraj niepodległości saga „Heeramandi: Bazar diamentów” to epicka opowieść o miłości, władzy, zdradzie, walce i o wolności.

„W głąb króliczej nory” – 1 maja

Pełne przepychy i wysokiej kultury życie dziesięcioletniego Tochtliego kontrastuje z mrokiem przepełniającym przestępczą działalność jego ojca.

„Deaw Special: Super Soft Power” – 1 maja

Tajski komik Udom Taephanich dzieli się anegdotami ze swojego chaotycznego życia, od meczu gwiazd piłki nożnej po wstydliwe problemy randkowe.

„S.W.A.T.: Jednostka specjalna”, sezony 1-5 – 1 maja

Sierżant „Hondo” Harrelson kieruje specjalną grupą policjantów wyspecjalizowanych w przeprowadzaniu najbardziej niebezpiecznych akcji. Do zespołu dołącza Jim Street, któremu ciężko jest dopasować się do pozostałych.

„Świry”, sezony 1-8 – 1 maja

Mężczyzna o niezwykłej spostrzegawczości i pamięci, pomaga policji w rozwiązywaniu zagadek kryminalnych.

„Narodziny gwiazdy” – 1 maja

Płomienny romans między dogasającą gwiazdą muzyki country a nieznaną piosenkarką zmienia ich życie na zawsze.

„Tajemnica Brokeback Mountain” – 1 maja

Historia dwóch mężczyzn, którzy z sentymentem wracają do malowniczego Brokeback, gdzie przed laty połączyła ich wielka miłość.

„Facet z zasadami” – 2 maja

Charlie Croker, potentat na rynku nieruchomości z Atlanty, z dnia na dzień staje w obliczu bankructwa. Próba ratowania imperium przed osobami chcącymi wzbogacić się na jego nieszczęściu prowadzi do konfliktu interesów na styku biznesu i polityki.

„Piękna buntowniczka” – 2 maja

Film oparty na historii Gianny Nannini. Przedstawia wycinki z życia tej posiadaczki jednego z najbardziej charakterystycznych i wyrazistych głosów we włoskiej muzyce rozrywkowej na przestrzeni trzydziestu lat — od dzieciństwa i początków kariery po rok 1983, będący swoistym punktem zwrotnym: jej symbolicznymi narodzinami jako gwiazdy.

„Sekrety neandertalczyków” – 2 maja

Dokument obala uprzedzenia wobec neandertalczyków jako ograniczonych stworzeń, pokazując, że byli to skomplikowani i kreatywni ludzie. Podstawą są trwające badania archeologiczne i pewne przełomowe odkrycie — najlepiej zachowany szkielet neandertalczyka znaleziony w ciągu ostatniego ćwierćwiecza. Narratorem wersji oryginalnej jest sir Patrick Stewart.

„T・P BON” – 2 maja

Adaptacja publikowanej w odcinkach od 1978 roki mangi science fiction „Time Patrol Bon” autorstwa Fujiko F. Fujio pojawi się na Netflix w formie serialu animowanego. To historia Bona, ucznia gimnazjum, który przypadkiem zostaje członkiem Patrolu czasu, aby ratować ludzi, którzy zginęli niefortunną śmiercią, nie zmieniając przy tym za bardzo biegu historii.

„The Unbroken Voice”, sezon 2. – 3 maja

Wbrew przeciwnością losu Arelys Henao realizuje swoje marzenie o karierze wokalnej w pełnym muzyki dramacie zainrpirowanym młodością tej kolumbijskiej legendy.

„Dziewczyna Influencera” – 2 maja

Wchodząca gwiazda internetu Zosia (zjawiskowa Karina Rezner), znana pod nickiem Just Sophie, odkrywa, że jej chłopak, popularny YouTuber Komfi (Kamil Wodka), ma romans. Kiedy zdrada wychodzi na jaw i trafia na Pudelka, dziewczyna postanawia przyjąć ofertę uwielbianej przez internautów Violi (Olga Kalicka) i wraz z nią udać się w zagraniczną podróż za pieniądze sponsorów.

„John Mulaney Presents: Everybody’s In L.A” – 3 maja

Podczas sześciu programów na żywo John Mulaney przemierza ulice Los Angeles w czasie, gdy w mieście roi się od słynnych komików. Wydarzenie na żywo w języku angielskim.

„Pocztówki” – 3 maja

Samotna matka z Nigerii wyjeżdża na badania lekarskie do Indii. Jej podróż odciśnie piętno na losach każdej napotkanej osoby.

„Selling Sunset: Orange County”, sezon 3. – 3 maja

W 2. sezonie serii młodzi pośrednicy z agencji Oppenheim Group zaryzykują wszystkim, aby odnieść sukces na bezwzględnym rynku kalifornijskich nieruchomości.

„Bez lukru” – 3 maja

W stanie Michigan w 1963 roku zaprzysięgli rywale z branży płatków śniadaniowych, Kellogg’s and Post, podejmują się próby stworzenia ciastka, które na zawsze odmieni oblicze śniadania. „Unfrosted” to opowieść o ambicji, zdradzie, cukrze i złowrogich mleczarzach napisana i wyreżyserowana przez Jerry’ego Seinfelda.

„Kocha, lubi, szanuje” – 3 maja

Idealne życie Cala Weavera rozpada się, gdy dowiaduje się, że żona go zdradza. Po kilkudziesięciu latach znowu umawia się na randki. Pomaga mu w tym młody Jacob.

„Katt Williams: Woke Foke” – 4 maja

Premiera nowego stand-upu Katta Williamsa będącego częścią festiwalu komediowego „Netflix Is a Joke” NA ŻYWO w Netflix z YouTube Theater w kalifornijskim Inglewood już 5 maja o godz. 4.00 czasu polskiego (4 maja o godz. 19.00 czasu pacyficznego / 22.00 czasu wschodniego).

„Nietypowa rodzina” – 4 maja

Obdarzona niegdyś niezwykłymi supermocami rodzina traci je w wyniku problemów, które niosą ze sobą dzisiejsze czasy, dopóki tajemnicza kobieta nie zmienia wszystkiego.

„The Roast of Tom Brady” – 5 maja

Transmisja na żywo programu „The Roast of Tom Brady” z Kia Forum w Los Angeles w ramach festiwalu „Netflix is a Joke” odbędzie się 6 maja o godz. 1.00 czasu polskiego (o godz. 17.00 czasu pacyficznego poprzedniego dnia).

Brady’ego będzie obrażać utrzymywana na razie w tajemnicy ekipa komików i postaci ze świata sportu i rozrywki. Bez przerywania.

