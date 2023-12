Nowości na Netflix w pierwszym tygodniu 2024 roku. Co obejrzymy?

Zaczyna się nowy 2024 rok, a w wraz z nim czekają nas nowe premiery serialowe i filmowe. Pierwsze świeże tytuły obejrzymy na platformach streamingowych już w tygodniu 1-7 stycznia. Sprawdźcie, co przygotował dla swoich subskrybentów Netflix!

„Już mnie nie oszukasz” – poniedziałek



Serial śledzi losy Mayi Stern (Michelle Keegan), która próbuje pogodzić się z brutalnym morderstwem swojego męża Joego (Richard Armitage). Jednak kiedy Maya instaluje kamerę, aby mieć oko na swoją córkę, przeżywa szok. W jej domu pojawia się bowiem mężczyzna, którego od razu rozpoznaje. To jej mąż, o którym myślała, że nie żyje…



„Jesteś tym, co jesz: Bliźniaczy eksperyment” – poniedziałek



Bliźnięta jednojajowe przez osiem tygodni stosują różne diety i style życia w ramach eksperymentu badającego wpływ określonych pokarmów na ludzki organizm.



„Kryptoprzekręt” – poniedziałek



Ray Trapani już jako mały chłopiec chciał zostać przestępcą. Gdy w 2017 roku cały świat ogarnęła gorączka bitcoinów, oszuści odkryli kryptowalutowe eldorado. Kiedy więc przyjaciel Raya przedstawił mu pomysł stworzenia karty debetowej do obsługi kryptowalut, Trapani nie wahał się ani chwili. Był tylko jeden problem — nie miał pojęcia, jak to zrobić. Jednak dzięki fałszywym profilom na LinkedIn, opłaconym rekomendacjom celebrytów i nienasyconemu pragnieniu społeczności internetowej, aby „szybko się wzbogacić”, Centra Tech wkrótce pozyskiwała miliony dolarów dziennie. Czy to miało szansę się udać? Nie. Ale czy się udało? Być może.



„Love me or leave me. Kochaj albo rzuć” – wtorek



Osiem par przed ślubem, sprawdzi czy ich związki są dobrze dobrane i gotowe na wspólne życie „póki śmierć ich nie rozłączy”. Zwycięska para otrzyma 100 tysięcy złotych.



„Bracia Sun” – czwartek



Po zamachu na bossa potężnej tajwańskiej triady jego najstarszy syn, legendarny zabójca Charles „Chairleg” Sun (Justin Chien) udaje się do Los Angeles, aby chronić swoją matkę, Eileen (Michelle Yeoh), i młodszego brata, Bruce’a (Sam Song Li), który do tej pory był zupełnie nieświadomy prawdy o swojej rodzinie.

W obliczu zaciętej walki o przestępczą dominację w Tajpej Charles, Bruce i ich matka muszą naprawić nadszarpnięte rozłąką relacje i poznać prawdziwe znaczenie braterstwo i rodziny, aby uniknąć śmierci z rąk jednego z wielu wrogów.



„Śnieżne Bractwo” – czwartek



W 1972 roku lot 571 Urugwajskich Sił Powietrznych, wyczarterowany przez drużynę rugby na przelot do Chile, rozbił się na lodowcu w samym sercu Andów. Tylko 29 z 45 pasażerów przeżyło katastrofę. W najbardziej nieprzyjaznym środowisku na Ziemi musieli uciekać się do ekstremalnych środków, aby pozostać przy życiu.



„Potwór z Gyeongseongu”, część 2. – piątek



Wiosną 1945 r. w tajemniczym szpitalu Ongseong w Gyeongseong bogaty przedsiębiorca i policyjna tajniaczka walczą o przetrwanie, broniąc się przed potworami zrodzonymi z ludzkiej chciwości.



„W żałobie w drogę” – piątek



Marc (Daniel Levy) żył sobie spokojnie w cieniu swojego charyzmatycznego męża Olivera (Luke Evans). Jednak gdy Oliver niespodziewanie umiera, życie Marka rozpada się na kawałki, co skłania go do wspólnej podróży do Paryża z dwójką przyjaciół — Sophie (Ruth Negga) i Thomasem (Himesh Patel). Podczas wyprawy na jaw wychodzą niewygodne fakty, z którymi każde z nich musi się zmierzyć. „W żałobie w drogę” to dla Levy’ego debiut w roli reżysera i scenarzysty filmowego.



„Viki Gabor” – piątek



8-odcinkowy dokument o niezwykłej 15-latce, która dzięki sile pasji i mocy talentu przeobraziła się w idolkę pokolenia Z.Czytaj też:

