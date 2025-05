Orange Warsaw Festival i Open’er Festival Powered by Orange nadchodzą! Gotowi na festiwalowy szał?

Co roku tysiące fanów muzyki z całej Polski (i nie tylko) rezerwuje w swoich kalendarzach dwa ważne terminy: końcówkę maja lub początek czerwca na Orange Warsaw Festival oraz początek lipca na Open'er Festival Powered by Orange. Miejski puls Warszawy i nadmorski vibe Gdyni łączy jedno – światowi artyści, których nie zobaczycie nigdzie indziej, pozytywna energia i otwartość na wszystkich – bez wyjątków.

Orange Warsaw Festival – najgorętsi artyści ostatnich lat w Warszawie

Orange Warsaw Festival jak co roku otworzy festiwalowy sezon i w dniach 30-31 maja przypomni nam, że lato to czas świetnej zabawy i muzyki na żywo. Tor Wyścigów Konnych Służewiec zamieni się w imprezę, której nie można przegapić z artystami, których kawałki królowały w ostatnich latach na światowych listach przebojów.

W piątek 30 maja na Orange Warsaw Festival zobaczycie Chappell Roan, jedną z najbardziej cenionych artystek ostatnich miesięcy, która zasłynęła dzięki bezkompromisowej szczerości, tanecznym bangerom i queerowej energii w kawałkach takich jak „Good Luck, Babe!”, „Pink Pony Club” czy „Casual”. Jedna z najciekawszych artystek młodej sceny popowej w ubiegłym roku przyciągnęła ogromne tłumy na swój występ podczas festiwalu Lollapalooza – jej koncert okazał się jednym z najpopularniejszych w historii festiwalu. Także w 2024 roku wywołała sensację podczas festiwalu Coachella, co definitywnie zwiększyło zainteresowanie jej twórczością. Jej występy słyną z niesamowitej charyzmy, kolorowych stylizacji i wyjątkowego kontaktu z publicznością. Jest to jeden z tych koncertów, których na OWF nie możecie przegapić.

Nie jest jednak jedyny. Na Orange Stage w sobotę 31 maja pojawi się brytyjska królowa rave-popowego chaosu, „it girl” tych czasów, która zdefiniowała styl pokolenia i na zawsze odmieniła popkulturę, czyli Charlie XCX. Jej album „BRAT”, przy którym współpracowała z takimi gwiazdami jak Lorde, Billie Eilish, Troye Sivan, Addison Rae, Robym czy Young Lean, trafił na listy TOP 10 w blisko 20 krajach na świecie. W sposób zdecydowany i bezdyskusyjny wpisała się również w globalną świadomość, czego potwierdzeniem może być chociażby oficjalne uznanie „brat” za słowo roku przez Collins English Dictionary.

A jeżeli już mowa o królowych muzyki elektroniczno-popowej to nie sposób nie wspomnieć o... Loreen, dwukrotnej zwyciężczyni Konkursu Piosenki Eurowizji, która wystąpi podczas tegorocznego Orange Warsaw Festival. Jej obecność na scenie to gwarancja niezapomnianych emocji, potężnego głosu i hipnotyzującej energii scenicznej – jeżeli widzieliście eurowizyjne występy tej artystki, doskonale wiecie, na co ją stać. Zasłynęła dzięki hitowi „Euphoria”, który w 2012 roku zawładnął listami przebojów i zdobył serca milionów słuchaczy. W 2023 roku powtórzyła swój sukces – triumfowała na Eurowizji po raz drugi z utworem „Tattoo”. Jako pierwsza kobieta w historii konkursu dwukrotnie sięgnęła po zwycięstwo.

Michael Kiwanuka to kolejna wielka gwiazda, którą pokochały miliony ludzi na całym świecie. Jest kluczowym przedstawicielem brytyjskiego soulu, indie rocka i folku. Znany z unikalnego stylu artysta debiutował w 2012 roku albumem „Home Again”, dzięki któremu porównywano go do takich legend jak Bill Withers czy Otis Redding. W 2016 roku wrócił z albumem „Love & Hate”, którym oczarował publikę. Piosenka „Cold Little Hart” stała się jedną z najbardziej znanych z płyty i została motywem przewodnim hitu HBO „Wielkie kłamstewka”. Jego muzyka porusza do głębi i takich też emocji spodziewać możecie się po jego występie na Orange Warsaw Festival.

Imprezę rozkręci też w sobotę 31 maja Marina! Jej album „Electra Heart” stał się ogromnym sukcesem i kultowym klasykiem wśród fanów electropopu, z hitami „Primadonna” czy „How to Be a Heartbreaker” na czele. Jej styl muzyczny łączy indie pop, electro pop, art pop i alternatywę, a teksty często dotyczą tożsamości, feminizmu, polityki i emocjonalnej niezależności.

Na największej imprezie muzycznej stolicy nie mogło też zabraknąć rodzimych artystów. Na Orange Warsaw Festival zobaczymy największe polskie gwiazdy ostatnich lat, w tym między innymi raperkę Bambi, znanego z hitów „Anyżowe żelki” czy „Narcyz” Chivasa, Kubana, który współpracował przy ostatniej płycie z takimi legendami jak Pezet czy Vito Bambino, wokalistkę, która zawojowała polską scenę już jako nastolatka, czyli Margaret, charyzmatyczny duet ze Śląska czyli Coals oraz Sarę James – finalistkę „America's Got Talent”, laureatkę statuetki Fryderyk 2023 za Fonograficzny Debiut Roku i zwyciężczynię „The Voice Kids”, znaną z takich hitów jak „Somebody” czy „Tylko mnie poproś do tańca”.

Open'er Festival Powered by Orange: Pomarańczowa eksplozja dźwięków

Zaledwie miesiąc po szaleństwie na Orange Warsaw Festival – od 2 do 5 lipca – przenosimy się na nadmorskie tereny lotniska Gdynia-Kosakowo. Tam czeka na nas 22. edycja Open'er Festival Powered by Orange! Zapowiada się edycja pełna emocji i niespodzianek.

Jednym z najgłośniejszych bookingów tegorocznego Open'er Festival Powered by Orange jest Tyla – południowoafrykańska wokalistka i autorka globalnego hitu „Water”, która każdym swoim występem rozgrzewa publikę do czerwoności. Headlinerem, który przyciągnie tłumy jest też raper Future – jedna z kluczowych postaci współczesnego hip-hopu. Laureat Grammy i pionier nowoczesnego trapu, znany z melodyjnego stylu i przełomowego brzmienia, od lat kształtuje brzmienie gatunku. Dzięki hitom takim jak „Mask Off” czy „Life Is Good” oraz albumom pokroju „DS2” i „I Never Liked You”, aż 11 razy zdobywał szczyt list sprzedaży w USA. W ubiegłym roku przeszedł do historii jako pierwszy raper z trzema albumami na pierwszym miejscu listy Billboard w jednym roku. Fanów rockowych klimatów ucieszy z kolei zespół Linkin Park – który zdobył światową sławę dzięki swojemu unikalnemu brzmieniu łączącemu rock alternatywny, nu metal, rap i elektronikę, znany z takich kawałków jak „In the End” czy „Numb”. Amerykańska formacja wystąpi na Orange Main Stage, podobnie jak inne legendarne grupy, w tym:

Nine Inch Nails – jedna z najważniejszych i najbardziej wpływowych formacji w historii muzyki alternatywnej i industrialnej, założona przez Trenta Reznora.

– jedna z najważniejszych i najbardziej wpływowych formacji w historii muzyki alternatywnej i industrialnej, założona przez Trenta Reznora. Massive Attack – który jest uznawany za prekursora gatunku trip-hop – mrocznego, atmosferycznego stylu łączącego elementy elektroniki, hip-hopu, soulu i jazzu. Ich najbardziej znany i mroczny album, z przebojem „Teardrop”, który był m.in. motywem przewodnim serialu „Dr House”.

– który jest uznawany za prekursora gatunku trip-hop – mrocznego, atmosferycznego stylu łączącego elementy elektroniki, hip-hopu, soulu i jazzu. Ich najbardziej znany i mroczny album, z przebojem „Teardrop”, który był m.in. motywem przewodnim serialu „Dr House”. Raye – artystka, która pisała utwory dla takich gwiazd jak Beyonce, Charlie XCX, David Guetta czy John Legend. W końcu sama też śpiewa.

– artystka, która pisała utwory dla takich gwiazd jak Beyonce, Charlie XCX, David Guetta czy John Legend. W końcu sama też śpiewa. Muse – brytyjski zespół rockowy znany z połączenia rocka alternatywnego, elektroniki i muzyki klasycznej. Grupa słynie z energetycznych koncertów i futurystycznego brzmienia. Ich największe hity to m.in. „Uprising”, „Starlight” i „Supermassive Black Hole”.

– brytyjski zespół rockowy znany z połączenia rocka alternatywnego, elektroniki i muzyki klasycznej. Grupa słynie z energetycznych koncertów i futurystycznego brzmienia. Ich największe hity to m.in. „Uprising”, „Starlight” i „Supermassive Black Hole”. Lola Young – autorka poruszającego singla „Messy”, emocjonalnej, surowej ballady o poplątanych uczuciach i toksycznych relacjach, która trafiła prosto w serca tysięcy słuchaczy, stając się viralowym hitem.

– autorka poruszającego singla „Messy”, emocjonalnej, surowej ballady o poplątanych uczuciach i toksycznych relacjach, która trafiła prosto w serca tysięcy słuchaczy, stając się viralowym hitem. Doechii – nowa ikona rapu i niepokorna dusza, która z impetem wdarła się na scenę i od razu pokazała, że nie ma zamiaru się wpasowywać. Laureatka Grammy, jako trzecia raperka po Lauryn Hill i Cardi B, której udało się tego dokonać. Jej piosenka „ANXIETY”, w której artystka wykorzystała sample z utworu Gotye i Kibry „Somebody That I Used to Know”, od marca podbija światowe listy przebojów, stając się hitem pokolenia.

Na Open'er Festival Powered by Orange zobaczycie też dziesiątki innych gwiazd, w tym Camilę Cabello, tuż po OWF Bambi, FKA Twigs, Jorję Smith, Gracie Abrams czy St. Vincent.

Orange Warsaw Festival zaprasza wszystkich fanów muzyki

To, co szczególnie wyróżnia Orange Warsaw Festival, to dbałość od lat o rozwiązania zapewniające dostępność wydarzenia. Organizator – Alter Art i sponsor tytularny – Orange, przy współpracy z Fundacją Polska bez Barier, Fundacją Orange oraz wsparciu ekspertów z Fundacji Widzialni, Fundacji na rzecz Rozwoju Audiodeskrypcji „Katarynka” i Polskiej Fundacji Osób Słabosłyszących, co roku wdrażają szereg rozwiązań dla komfortu i bezpieczeństwa publiczności festiwalowej.

Jakie to rozwiązania? Takie, które odpowiadają na zróżnicowane potrzeby fanów z niepełnosprawnościami, niwelujące bariery architektoniczne i zapewniające równe traktowanie. Niektóre ułatwiają poruszanie się po terenie i korzystanie z festiwalowych atrakcji (ułożona utwardzona powierzchnia, najazdy, podjazdy, szerokie bramki, dostępne toalety), inne pomagają wyraźniej usłyszeć muzykę eliminując zbędny hałas i szumy (pętla indukcyjna przy każdej ze scen i Punkcie Obsługi Priorytetowej). Jeszcze inne pozwalają usłyszeć to, czego nie widać, czyli koncerty na scenie głównej i co warto odwiedzić na terenie festiwalu (audiodeskrypcja koncertów i działające radio festiwalowe). Fani bawią się na specjalnie zbudowanych platformach przy obu scenach wraz z osobą towarzyszącą. A to dzięki biletowi kategorii N dla osób uprawnionych.

Punkt Obsługi Priorytetowej to szczególne miejsce na mapie festiwalu. Tu można dowiedzieć się o wszystkich rozwiązaniach, wymienić bilet na opaskę, otrzymać niezbędną pomoc, a w gratisie dostać uśmiech. Także tu jest dostępny tłumacz Polskiego Języka Migowego. Istotny element zapewnienia dostępności to lotne brygady przeszkolonych wolontariuszy Fundacji Orange, którzy asystują fanom, którzy wybrali się samodzielne na festiwal. Organizatorzy nie zapominają o drodze dotarcia na festiwal. Jest opcja „Kiss & Ride”, możliwość wykupienia biletu parkingowego N, a także wspierany transport w pobliżu terenu festiwalowego – specjalnie przystosowany do przewozu wózkowiczów samochód jeździ od bram Toru Wyścigów Konnych na Służewcu do Punktu Obsługi Priorytetowej przy wejściu na teren OWF.

Pełną listę rozwiązań można znaleźć na stronie festiwalu w specjalnej zakładce https://orangewarsawfestival.pl/dostepnosc. Budowanie dostępnej strony też jest przedmiotem corocznych starań, a na stronie można znaleźć informacje o festiwalu w postaci audio-ulotek oraz tekstów łatwych do czytania i rozumienia. Na potwierdzenie, że jest to naprawdę dobrze przygotowany festiwal w zakresie dostępności, został w 2022 roku uznany za najbardziej dostępne wydarzenie w plebiscycie Lider Dostępności organizowanym przez Fundację Kultura bez Barier.

Nowe brzmienia. Nowa energia. Nowe szanse

Festiwal to nie tylko muzyka. To także jak co roku bezpłatne atrakcje w specjalnie przygotowanej strefie. Prawie pod sceną główną, w sercu festiwalowego miasteczka znajduje się Strefa Orange i Netflix.

Na OWF w Strefie Orange i Netflix będzie można dołączyć do poszukiwań świeżych brzmień. Narzędziem jest głos, który zmienia wszystko. Wystarczy nagrać krótki klip w klimacie „Rhythm+Flow Polska” i poczuć się jak wschodząca gwiazda rap sceny.

Open'er Festival Power by Orange to miejsce dla wszystkich

Dostępność i komfort osób z niepełnosprawnościami jest dla organizatorów Open'er Festival Power by Orange priorytetem. Zadbali o to, by każdy uczestnik – niezależnie od potrzeb – mógł cieszyć się muzyką, atmosferą i wszystkimi atrakcjami bez przeszkód.

Już od momentu wymiany biletów na opaski zapewniane są dodatkowe udogodnienia – poza standardowymi punktami przy wejściach przygotowane zostały także dedykowane miejsca, zlokalizowane przy polu namiotowym oraz przy wejściu od strony Kosakowa. Będą one czynne od 2 do 5 lipca w określonych godzinach (02.07 od 13:30 do 1:00 oraz 03-05.07 od 14:30 do 1:00), tak by maksymalnie ułatwić dostęp wszystkim uczestnikom.

Na miejscu osoby mające trudność z poruszaniem się mogą liczyć na pomoc wolontariuszy i specjalne wózki, dzięki którym bezpiecznie dotrą na teren festiwalu. Osoby niewidome mogą wejść na teren z psami przewodnikami – wystarczy okazać odpowiedni dokument. Specjalne miejsca parkingowe dla osób uprzywilejowanych – w tym także kobiet w ciąży – znajdują się tuż przy wejściu od strony Kosakowa, co znacząco skraca dystans do pokonania.

Większość stref gastronomicznych została ulokowana na utwardzonej nawierzchni. Tam, gdzie nie było to możliwe, powstały specjalne ścieżki ułatwiające poruszanie się osobom na wózkach. Przy trzech głównych scenach – Orange Main Stage, Tent Stage i Alter Stage – znajdują się platformy z widokiem, dostępne tylko dla osób z niepełnosprawnościami i jednej osoby towarzyszącej. Tuż obok każdej z nich znajdują się dostosowane toalety, a przy dwóch z platform – Orange i Tent Stage – dostępne są także gniazdka do ładowania wózków elektrycznych.

W każdej przestrzeni sanitarnej na festiwalu znajdują się również toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – z oświetleniem wewnętrznym. W namiocie Teatru z przodu przewidziano miejsce na wózki, a przy samym wejściu znajduje się wygodny podjazd.

W Punktach Obsługi Priorytetowej oraz w pobliżu scen obecni będąwolontariusze, którzy pomogą w bezpiecznym przemieszczaniu się po terenie festiwalu, doradzą, jak ominąć trawiaste fragmenty i jak najłatwiej dotrzeć do gastronomii czy stref partnerów. Co ważne, większość przestrzeni stworzonych przez partnerów festiwalu również została zaprojektowana z myślą o dostępności – osoby poruszające się na wózkach będą mogły w pełni korzystać z oferowanych tam atrakcji.

Orange Warsaw Festival i Open'er Festival Powered by Orange to nie tylko festiwale – to doświadczenia, które zostają w głowie na długo. I choć każdy z nich ma inny charakter, jedno jest pewne – warto być częścią tej historii.