Najlepsze adaptacje filmowe lektur. 17 ekranizacji godnych polecenia

Jeśli lektury szkolne przestały już kojarzyć się wam wyłącznie z obowiązkiem, stresującymi sprawdzianami i ślęczeniem nad opasłymi tomami, być może nadszedł czas, by spojrzeć na nie z innej perspektywy. Wielu z nas dopiero po zakończeniu szkoły odkrywa, że teksty, które kiedyś wydawały się nużące lub niezrozumiałe, skrywają w sobie niezwykłą głębię i aktualność. Czasem kluczem do tego odkrycia jest właśnie kino.

Dobre adaptacje filmowe potrafią tchnąć nowe życie w klasyczne dzieła literatury – ożywić postacie, wydobyć emocje ukryte między wersami i przenieść widza w realia minionych epok. Dobrze zrealizowany film nie tylko ułatwia zrozumienie trudniejszych tekstów, ale również inspiruje do sięgnięcia po oryginał, oferując świeże spojrzenie na znane historie. To także doskonała okazja, by przypomnieć sobie szkolne lektury bez szkolnego stresu – tym razem z czysto czytelniczej (i filmowej) przyjemności.

Poniżej przedstawiamy zestawienie najlepszych filmowych adaptacji lektur szkolnych. To produkcje, które zdobyły uznanie zarówno krytyków, jak i widzów, łącząc wysoką jakość artystyczną z szacunkiem dla literackiego pierwowzoru. Jeśli jeszcze ich nie widzieliście – czas nadrobić zaległości.

Filmowe wersje lektur – te adaptacje naprawdę robią robotę

„Ogniem i mieczem” (1999)



Adaptacja powieści Henryka Sienkiewicza. XVII wiek, na Kresach Wschodnich zbliża się wojna pomiędzy Rzeczpospolitą a Kozakami.



„Potop” (1974)



Młody chorąży Andrzej Kmicic musi zdobyć się na wiele poświęceń – nie tylko w walce z wrogami ojczyzny, ale i w miłości.



„Pan Wołodyjowski” (1969)



Po śmierci narzeczonej Wołodyjowski porzuca służbę żołnierską i wstępuje do klasztoru. Tymczasem Rzeczpospolita przygotowuje się na turecki najazd.



„Lalka” (1968)



Adaptacja powieści Bolesława Prusa. Zamożny kupiec wszelkimi sposobami stara się zdobyć serce ubogiej, lecz wyniosłej szlachcianki.



„Chłopi” (2023)



Na tle zmieniających się pór roku i sezonowych prac polowych rozgrywają się losy rodziny Borynów i pięknej, tajemniczej Jagny.



„Zemsta” (2002)



W kontaktach dwóch skłóconych sąsiadów pośredniczy Papkin, zubożały szlachcic, skrycie kochający Klarę, bratanicę jednego z nich, która jednak darzy uczuciem innego, również nieosiągalnego kandydata.



„Noce i dnie” (1975)



Z obawy przed staropanieństwem Barbara Ostrzeńska wychodzi za mąż za Bogumiła Niechcica, którego nie kocha.



„Quo Vadis” (1951)



Historia rzymskiego patrycjusza – Winicjusza, który zakochuje się w pięknej niewolnicy – Ligii.



„Nad Niemnem” (1986)



Justyna Orzelska poznaje Jana Bohatyrowicza, który pokazuje jej, jak wielką wartością jest praca.



„Makbet” (2015)



Szkocki generał Makbet, za namową swojej ambitnej żony, postanawia użyć niegodziwych środków w celu zdobycia władzy i obalenia króla.



„Romeo i Julia” (1996)



Adaptacja dramatu Williama Szekspira przeniesiona do współczesnej Werony. Na balu wydanym przez rodzinę Capuletich Romeo Montecchi poznaje Julię.



„1984” (1984)



Winston Smith jest funkcjonariuszem reżimu Oceanii. Z czasem mężczyzna zaczyna buntować się przeciwko totalitarnemu państwu, na którego czele stoi Wielki Brat.



„Alicja w Krainie Czarów” (2010)



Dziewiętnastoletnia Alicja wraca do krainy z dzieciństwa, gdzie dowiaduje się, że jej przeznaczeniem jest zdetronizować Królową Kier.



„Proces” (1962)



Skromny urzędnik państwowy zostaje niespodziewanie aresztowany, a następnie powiadomiony, iż wytoczono przeciwko niemu proces.



„Mały książę” (2015)



Mały Książę opowiada swoją historię pilotowi, którego samolot rozbił się na Saharze.



„Akademia Pana Kleksa” (1983)



Młody Adaś Niezgódka rozpoczyna edukację w tajemniczej Akademii. Szkołę prowadzi czarodziej Pan Kleks, któremu pomaga inteligentny szpak Mateusz.



„Krzyżacy” (1960)



Dzielny młody rycerz, Zbyszko z Bogdańca, ze wszystkich sił zwalcza Krzyżaków, którzy wyrządzili wiele zła jego bliskim.Czytaj też:

QUIZ z lektur. Tylko nieliczni zdobędą więcej niż 6/10Czytaj też:

5 hitów na Netflix, 7 perełek od Max. Te premiery rozpalą dziś internet