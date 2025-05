Głośny film z 2024 roku już w streamingu. Dziś wpadł do biblioteki znanego serwisu

Nominowany do Oscara, głośny film irańskiego reżysera trafia do oferty streamingowej Telewizji Polskiej. W „Nasieniu świętej figi” Mohammad Rasoulof ukazuje brutalną rzeczywistość współczesnego Iranu, krytykując jego opresyjny system polityczno-społeczny. Za swoje dzieło reżyser dostał wyrok więzienia, przez co musiał uciekać z rodzimego kraju.

„Nasienie świętej figi”. O czym jest film?

Dwie dorastające siostry na co dzień zajmują się szkołą, przyjaciółmi i domowymi obowiązkami. Wszystko się zmienia, gdy ich ojciec niespodziewanie awansuje na sędziego śledczego. Wraz z awansem społecznym i finansowym, pojawiają się nowe zasady i obowiązki. Ich surowość i restrykcyjne zasady budzi w dziewczynach sprzeciw. Atmosfera w domu gęstnieje, a sytuacja dodatkowo pogarsza się, gdy znika służbowa broń ojca. Z dnia na dzień cała rodzina znajduje się w poważnym niebezpieczeństwie.

„Nasienie świętej figi” ukazuje zmagania o wolność jednostki, to również odważny hołd dla buntujących się wobec reżimu kobiet. Widzów i światową krytykę film zachwycił wysokim poziomem artystycznym, dbałością o zdjęcia i muzykę. Film otrzymał nagrodę specjalną jury podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes w 2024 roku i nagrodę Międzynarodowej Federacji Krytyki Filmowej (FIPRESCI). Irańska produkcja znalazła się wśród nieanglojęzycznych i międzynarodowych tytułów nominowanych do Złotych Globów, nagrody BAFTA i Oscarów.

Film „Nasienie świętej figi” jest dostępny w TVP VOD od piątku, 23 maja.

