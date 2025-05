Nowy serial Ryana Murphy'ego nadchodzi! Kim Kardashian w mocnym zwiastunie

Ryan Murphy jest jednym z najbardziej „płodnych” reżyserów i producentów w Hollywood. W 2019 roku podpisał z Netfliksem umowę wartą 300 mln dolarów, w ramach której zobligował się dostarczyć streamerowi treści. Dzięki temu obejrzeliśmy takie hity jak „Hollywood”, „Wybory Paytona Hobarta”, „Chłopcy z paczki” i „Ratched” czy serię "Potwory" – ostatnio dotyczącą sprawy Lyle'a i Erika Menendezów. Reżyser odpowiedzialny jest także za całą masę serii dla innych platform, w tym – chyba dwóch najbardziej kultowych, czyli "American Crime Story" i "American Horror Story". Teraz nowość od Murphy'ego obejrzymy na platformie Disney+.

Nowość od Ryana Murphy'ego na Disney+

Serial „Wszystko dozwolone” („All’s Fair”) opowiada o grupie prawniczek specjalizujących się w sprawach rozwodowych. Odchodzą one ze zdominowanej przez mężczyzn kancelarii, by założyć własną praktykę. Błyskotliwe, bezkompromisowe i emocjonalnie skomplikowane, bohaterki mierzą się z rozwodami na najwyższym szczeblu, skandalicznymi sekretami i zmiennymi sojuszami – zarówno na sali sądowej, jak i we własnym gronie. W świecie, gdzie rządzą pieniądze, a miłość bywa polem bitwy, te kobiety nie tylko grają w grę – one ją zmieniają.

W rolach głównych występują: Kim Kardashian, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts, Teyana Taylor, Matthew Noszka, a także Sarah Paulson i Glenn Close.

„Wszystko dozwolone” został wyprodukowany przez 20th Television we współpracy z Ryan Murphy Television. Ryan Murphy jest również współautorem scenariusza, reżyserem i producentem wykonawczym. Wśród współscenarzystów i producentów wykonawczych znaleźli się także Jon Robin Baitz, Joe Baken, Jamie Pachino, Lyn Greene i Richard Levine. Kim Kardashian, Glenn Close, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts i Sarah Paulson nie tylko grają w serialu, ale jednocześnie pełnią funkcję producentek wykonawczych. Natomiast Anthony Hemingway jest reżyserem i producentem wykonawczym. Producentami wykonawczymi są także Kris Jenner, Alexis Martin Woodall, Eric Kovtun, Scott Robertson i Nissa Diederich.

Serial „Wszystko dozwolone” zadebiutuje w Disney+ jesienią 2025 roku.

