Sofia Vergara odmieniona w serialu „Griselda” od twórców „Narcos”. Jest pierwszy zwiastun

„Griselda” to nowy serial Netfliksa od twórców kultowego „Narcos”, w tym Erica Newmana i Andrésa Baiza. Historia czerpie inspirację z Griseldy Blanco, bezwzględnej kolumbijskiej baronki narkotykowej.

Sofia Vergara jako „Griselda”. Z daleka od komediowej roli

W roli głównej zobaczymy Sofię Vergarę. Aktorka, kojarzona przede wszystkim z serialu komediowego „Współczesna rodzina” oraz amerykańskiej edycji „Mam talent”, wcieli się w postać Matki Chrzestnej, trzęsącej rynkiem narkotykowym w latach 70. i 80. w Miami.

– Miałam doskonałe ekipy zajmujące się fryzurami i makijażem. Dzięki nim mogliśmy stworzyć postać, która idealnie pasowała do Miami lat 70. i 80. Właściwy wygląd był dla mnie bardzo istotny, ponieważ chciałam za tą bohaterką zniknąć. Nie chciałam, żeby ktoś, patrząc na Griseldę, widział mnie lub moją ostatnią postać, Glorię Pritchett. Chciałam wejść do głowy Griseldy i naprawdę zrozumieć jej myśli i motywacje – mówiła o swojej przemianie charakteryzatorskiej Sofia Vergara.

Eric Newman, współtwórca i producent wykonawczy serialu, podkreślił, że Sofia Vergara jako imigrantka z Kolumbii oraz samotna matka, która przybyła do Ameryki, podziela osobisty wątek z Griseldą, a pasja do opowiedzenia tej historii była „niezaprzeczalnie siłą napędową dla całego projektu”.

– Tym, co naprawdę zaskoczy widzów, jest sposób ukazania ciemnej strony tej postaci – a to znacznie różni się od wizerunku uwielbianej gwiazdy komediowej. Jej zmagania z rolą była wielkim wyzwaniem, a obserwacja tej transformacji na ekranie – wielkim przywilejem – zaznaczył.

Poza Vergarą główne role w serialu grają: Alberto Guerra, Christian Tappan, Martín Rodríguez, Juliana Aidén Martinez, Vanessa Ferlito i, debiutująca na ekranie, Carolina Giraldo (znana też jako Karol G).

„Griselda„. Opis serialu

„»Griselda« to osadzony w Miami lat 70. i 80. serial inspirowany życiem przebiegłej i ambitnej Kolumbijki Griseldy Blanco, która stworzyła jeden z najlepiej prosperujących karteli narkotykowych w historii. Blanco była zabójczą mieszanką okrucieństwa, którego nikt się po niej nie spodziewał, i wielkiego uroku osobistego. Pozwoliło jej to sprawnie łączyć życie rodzinne z mrocznymi interesami i przyczyniło się do nadania jej przydomku »Matki chrzestnej«” – brzmi oficjalny opis nowej serii od Netflix. Zobaczcie jej pierwszy zwiastun:

– Poznajemy Griseldę w chwili, gdy jej świat jest w pełni zdominowany przez mężczyzn. Obserwujemy jej przemianę i to, w jaki sposób nadaje nowe znaczenie swojej opresji i bezwzględnym działaniom – te obrazy pokazują nam, z jakich sprzeczności złożona jest jej postać. Ta dwoistość w Griseldzie jest fascynująca, a Sofía Vergara zaciekle oddaje jej istotę – opisał serial Andrés Baiz, reżyser i producent wykonawczy.

„Griselda”. Nowy serial twórców „Narcos”

Premiera serialu „Griselda” już 25 stycznia 2024 roku.

