Obsada „Modern Family” spotkała się po latach i wywołała zamieszanie. Jak teraz wyglądają?

„Współczesna rodzina” jest jednym z najpopularniejszych amerykańskich seriali. Produkcję emitowano w latach 2009–2020, a każdy z odcinków oglądało między 6, a 13 milionów widzów. Wiadomo, że aktorzy wcielający się w główne role szybko zyskali rozpoznawalność i stali się gwiazdami, dzięki czemu kontynuują swoje kariery nawet po zakończeniu „Modern Family”. Teraz znaleźli czas na wspólne spotkanie po latach. Na wydarzeniu w domu Sofii Vergary zebrali się prawie wszyscy aktorzy znani z 11. sezonów mockumentu.

Aktorzy z „Modern Family”

Przed rozpoczęciem zdjęć do „Modern Family” z obsady bez wątpienia najpopularniejszy był znany m.in. ze „Świata według Bundych” Ed O'Neill. Aktor w kolejnym serialu wcielił się w nestora rodu Jaya Pritchetta, który po rozwodzie związał się ze znacznie młodszą Glorią Delgado, namiętną imigrantką z Kolumbii (w tej roli Sofia Vergara). Wspólnie wychowywali oni dziecko z poprzedniego związku kobiety Manuela „Manny'ego” Delgado (Rico Rodriguez), a także wspólnego syna o imionach Fulgencio Joseph (Jeremy Maguire) i psa Stellę.

Równocześnie we „Współczesnej rodzinie” przestawione były wydarzenia z domów starszych dzieci Jaya Pritchetta, czyli Claire Dunphy (Julie Bowen) oraz Mitchella Pritchetta (Jesse Tyler Ferguson). Pierwsza z nich była żoną Phila (Ty Burrell) i matką trójki dzieci: Haley (Sarah Hyland), Alex (Ariel Winter) i Luke'a (Nolan Gould). Mitchell z kolei był gejem i wspólnie ze swoim partnerem, Cameronem Tuckerem (Eric Stonestreet), wychowywał adoptowaną córkę, Lily Tucker-Pritchett (Aubrey Anderson-Emmons).

Spotkanie członków obsady „Nowoczesnej rodziny”

Teraz obsada serialu zebrała się po raz pierwszy od trzech lat. Do spotkania doszło w środowy wieczór 15 listopada w domu Sofii Vergary. – To był jedyny dzień, kiedy Eric Stonestreet miał być w Los Angeles, więc powiedziałam: „Nie obchodzi mnie, czy następnego dnia odbędzie się jakieś wydarzenie... Przyjedźmy wszyscy do mojego domu i spotkajmy się”. To niesamowite, ponieważ cały czas mamy ze sobą kontakt. Mimo, że nie widzieliśmy się tak długo, czułam się, jakbyśmy dopiero opuścili plan w 2020 roku – powiedziała aktorka w rozmowie z „People”.

Na spotkaniu pojawili się wszyscy odtwórcy głównych ról oprócz jednej osoby, a mianowicie Tya Burrella. Gościom brakowało obecności aktora, dlatego na grupowych zdjęciach pozowali z jego wydrukowanym portretem. Pech chciał, że fotografia była trzymana przez Ariel Winter przed ogromnym bukietem kwiatów, przez co tysiące fanów pomyślało, że odtwórca roli Phila Dunphy'ego nie żyje.

W komentarzach pod opublikowanymi przez gwiazdy postami wybuchła prawdziwa burza. Przejęci internauci wyrażali swoje obawy i dopytywali o stan zdrowia artysty. Finalnie okazało się, że aktor nie mógł dotrzeć do Los Angeles, ponieważ na co dzień mieszka w Salt Lake City w stanie Utah. „Widzę, jak to wygląda, ale zapewniam, że Ty żyje i ma się dobrze. Na pewno będzie na następnym spotkaniu” – napisała na Instagramie odtwórczyni roli Alex.

Metamorfoza aktorów serialu „Nowoczesna rodzina”

Trzeba przyznać, że niektórzy członkowie obsady bardzo się zmienili – Rico Rodriguez, czyli serialowy Manny, ma obecnie kręcone dłuższe włosy, Ariel Winter z ciemnowłosej, nastoletniej Alex stała się kobietą o rudej fryzurze, natomiast Aubrey Anderson-Emmons nie jest już dzieckiem, tylko 16-letnią infuencerką, która prężnie działa w social-mediach oraz na YouTube. Inni z kolei, jak Julie Bowen, Jesse Tyler Ferguson czy Sofia Vergara wyglądają, jakby czas się dla nich zatrzymał.

instagraminstagraminstagraminstagramCzytaj też:

QUIZ z bohaterów serialu „Modern Family”. Pamiętasz jak się nazywali?Czytaj też:

20 najlepszych seriali na Disney+. Tytuły, które wciągną cię na długo!