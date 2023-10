TOP 10 seriali na Netflix w Polsce. Pierwsza trójka was zaskoczy

Zestawienia najchętniej oglądanych na Netflix seriali dają nam jasny wgląd w to, co według większości widzów, warte jest ich czasu. W tym tygodniu w TOP 10 na platformie znajdziemy co prawda kilka kontynuacji popularnych seriali (numer 2. na liście powinien was zaskoczyć), jednak większość z produkcji na liście, to prawdziwe świeżynki, które już podbiły serca widzów. Co warto obejrzeć teraz na Netflix? Sprawdźcie!

TOP 10 seriali na Netflix w Polsce

10. „Obudziłam się wampirzycą”



W swoje trzynaste urodziny Carmie odkrywa, że jest w połowie człowiekiem, a w połowie wampirzycą i że zdolności nadprzyrodzone bardzo utrudniają życie w szkole.



9. „Stwór”



Epicka historia, której akcja rozgrywa się w ostatniej epoce Imperium Osmańskiego, stawia jedno z najbardziej fundamentalnych pytań ludzkości o „śmierć i życie pozagrobowe”.

Ziya — żądny przygód, zbuntowany, błyskotliwy i inteligentny młody student medycyny — nade wszystko pragnie zostać doskonałym lekarzem i znaleźć lekarstwo na choroby zakaźne. Los Ziyi krzyżuje się z losem Ihsana, lekarza balansującego na cienkiej granicy między geniuszem a szaleństwem. Ihsan jest jedyną osobą, która naprawdę rozumie ambicje Ziyi. Jednak te dwie zagubione dusze zapłacą wysoką cenę za zakazany eksperyment, który odważyły się przeprowadzić. Starożytny szyfr, który medycy postanowili odszyfrować, może sprawić, że rozpęta się piekło.



8. „Zagłada domu Usherów”



Mike Flanagan, twórca „Nawiedzonego domu na wzgórzu” i „Nocnej mszy”, powraca z serialem grozy opartym na twórczości Edgara Allana Poe.

Bezwzględne rodzeństwo Roderick i Madeline Usher zmienili Fortunato Pharmaceuticals w imperium bogactwa, przywilejów i władzy, jednak mroczne sekrety z przeszłości wychodzą na jaw, gdy spadkobiercy dynastii zaczynają ginąć z rąk tajemniczej kobiety.



7. „Zmowa milczenia”



Młoda i odnosząca sukcesy influencerka bierze pod lupę życie czterech kobiet, aby dowiedzieć się, która z nich porzuciła ją przy porodzie. Napędzana przemożnym pragnieniem zemsty i wspomnieniami traumatycznego dzieciństwa w pogoni za prawdą pozna również smak miłości i odkryje śmiertelnie niebezpieczne tajemnice.



6. „Tajemnice polskich morderstw”



Serial dokumentalny rzuca nowe światło na rodzime sprawy kryminalne ostatnich trzydziestu lat, które za pośrednictwem mediów śledziła cała Polska. Eksperci z dziedziny kryminalistyki opowiedzą o morderstwach, które wstrząsnęły Polską.



5. „Big Mouth”



„Big Mouth” to serial animowany dla dorosłych liczący 10 półgodzinnych odcinków pełnych sprośnych żartów. Opowiada o fascynującym, ale i koszmarnym okresie w życiu nastolatków — dojrzewaniu.



4. „Lupin”



Ukrywający się Assane musi nauczyć się żyć z dala od żony i syna. Nie mogąc znieść bólu, który wyrządziły im jego czyny, Assane postanawia wrócić do Paryża, aby złożyć im szaloną propozycję wyjechania z Francji i rozpoczęcia życia na nowo w innym kraju. Jednak widmo przeszłości nigdy go nie opuszcza, a jego plany wywracają się do góry nogami z powodu nieoczekiwanego powrotu.



3. „Beckham”



Czteroodcinkowy serial dokumentalny, który opowiada zakulisową historię gwiazdy światowej piłki nożnej i ikony kultury. David Beckham to jedno z najbardziej znanych nazwisk na świecie, lecz tak naprawdę niewiele osób wie, kim jest tak naprawdę. Jego pełna wzlotów i upadków historia, od skromnych początków wśród klasy robotniczej wschodniego Londynu, naznaczona determinacją, wolą zwycięstwa i dążeniem do znalezienia równowagi między ambicją, miłością i rodziną.



2. „Szkoła dla elity”



W najnowszym sezonie Omar rozpoczyna nowe życie na uczelni z dala od Las Encinas, ale nie może sobie poradzić z przeszłością. Wina, którą odczuwa z powodu śmierci Samuela, i bolesne wspomnienia z tego okresu wciąż są w nim żywe, dlatego postanawia poddać się terapii. Dzięki stypendium decyduje się wrócić do szkoły, w której wszystko się wydarzyło, i stawić czoła demonom. Uczestnicząc w podróży Omara dowiemy się, że pozostali uczniowie także po cichu walczą z własnymi koszmarami.



1. „Ciała”



Nietypowy proceduralny kryminał nakręcony na podstawie zagmatwanej powieści graficznej, której autorem jest Si Spencer. Czwórka detektywów w czterech różnych epokach prowadzi śledztwo w sprawie — tego samego — ciała znalezionego na Longharvest Lane na londyńskim East Endzie w 1890, 1941, 2023 i 2053 roku. Detektywi szybko odkrywają, że ich dochodzenia na przestrzeni dekad są ze sobą powiązane, a wszystkie tropy prowadzą do enigmatycznego lidera politycznego — Eliasa Mannixa (Stephen Graham). Czy odegrał jakąś rolę w morderstwie? A może w grę wchodzi coś o wiele bardziej złowrogiego? Aby rozwiązać zagadkę, czwórka detektywów musi znaleźć sposób, aby ze sobą współpracować i odkryć spisek trwający 150 lat. Czytaj też:

