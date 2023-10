Ponad 10 nowych tytułów na Netflix. Co w tym tygodniu warto obejrzeć? Przejrzyj listę premier

W tym tygodniu na Netlix pojawi się całkiem sporo dobrych nowości. Przede wszystkim w końcu będziemy mogli obejrzeć polski serial dla młodzieży „Absolutni debiutanci”. W piątek też na platformie pojawi się wyczekiwany film „Recepta na przekręt” z Emily Blunt i Chrisem Evansem. Oprócz tego pojawi się kilka dobrych dokumentów i produkcji fabularnych. Sprawdźcie listę wszystkich premier!

Nowości na Netflix w tygodniu 23-29 października

„Dorwać Gottiego” – wtorek



Rok 1985. John Gotti jest najpotężniejszym — i najbardziej obserwowanym — człowiekiem w Nowym Jorku. Zorganizowana przez niego publiczna egzekucja „szefa szefów” Paula Castellana uruchamia serię wydarzeń, w wyniku których młody gangster zasiada u steru najsilniejszej rodziny mafijnej Ameryki. Grupa przestępcza Gottiego zapuszcza swoje macki coraz głębiej, sięgając samego serca miasta, a organy ścigania i prokuratorzy stanowi starają się wykorzystać szansę, aby powalić charyzmatycznego Ojca Chrzestnego na kolana.

Ten trzyodcinkowy serial twórców „Miasta strachu” opowiada historię gwałtownego wzlotu i upadku Gottiego — ustami tych, którym udało się go pokonać.



„Pete Holmes: I Am Not for Everyone” – wtorek



Komik Pete Holmes w poprawiającym nastrój stand-upie opowiada o swoim niezręcznym przytuleniu po badaniu prostaty, diabelskim spotkaniu na Środkowym Zachodzie i awariach poczty głosowej swojej mamy.



„Absolutni debiutanci” – środa



Lato, polskie morze. Dziewiętnastoletnia Lena i jej najlepszy przyjaciel Niko kręcą odważny film o miłości, by dostać się do szkoły filmowej. Gdy na horyzoncie pojawi się nieznajomy z obozu sportowego, bohaterowie przeżyją zachwyt, pożądanie i całkowitą, nieskrępowaną wolność. To będą ostatnie takie wakacje.



„Zdrada to nie problem” – środa



Adaptacja powieści Sue Hecker o księgowej, która zostaje zdradzona przez narzeczonego, po czym przeżywa seksualne przebudzenie — i groźne konsekwencje.



„Życie na planecie Ziemia” – środa



Zobacz epicką opowieść o przetrwaniu i podboju ziemi. Na naszej planecie istnieje dziś 20 milionów gatunków, jednak to, co możemy zobaczyć, jest tylko drobnym wycinkiem historii — aż 99% mieszkańców ziemi zaginęło w mrokach przeszłości. Historia ich wzrostu i upadku jest czymś naprawdę niezwykłym. Powstały we współpracy ze studiem Industrial Light & Magic serial „Życie na planecie Ziemia” przedstawia niesamowitą historię życia na naszej planecie przy użyciu najnowszych technologii, które pozwalają przywrócić do życia dawno wymarłe stworzenia.



„ONEFOUR: Against All Odds” – czwartek



Dokument o błyskawicznej karierze pierwszych gwiazd australijskiego drill rapu i ich przebojom z policją, która próbowała zapobiec występom.



„Pluto” – czwartek



Uznawana przez wielu za arcydzieło manga „Pluto” jest reinterpretacją klasycznej mangi „Astro Boy” Osamu Tezuki z 1964 r. autorstwa Naokiego Urasawy („20th Century Boys - Chłopaki z dwudziestego wieku”, „Yawara!”, „Master Keaton” ) i Takashiego Nagasakiego.

Trzymająca w napięciu historia rozgrywa się w neofuturystycznym świecie, w którym ludzie i roboty żyją w całkowitej harmonii. Uznana na całym świecie manga zdobyła m.in. Nagrodę Kulturalną im. Osamu Tezuki. Sceniczna adaptacja „Pluto” z 2015 roku powróciła trzy lata później i była wystawiana w Japonii i Europie.



„Tore” – piątek



Produkcja opowiada historię 27-latka o imieniu Tore, który pragnie z całych sił stłumić rozpacz po utracie najważniejszej osoby w swoim życiu, która zginęła w wypadku z udziałem śmieciarki.

Za dnia pracuje w domu pogrzebowym swojego ojca, jakby nic się nie stało, a nawet zaczyna flirtować z nowym florystą Erykiem. Tore nocami baluje zaś na pokładzie łodzi imprezowej, przeżywając swoje pierwsze doświadczenia związane z alkoholem, seksem i narkotykami. Otwiera się przed nim nowy i piękny, choć ryzykowny świat, jednak jego przyjaciele — Linn oraz współpracownicy z domu pogrzebowego — zaczynają się martwić, że traci kontakt ze światem, desperacko pragnąc uciec od rzeczywistości.



„Recepta na przekręt” – piątek



Liza Drake (Emily Blunt) jest samotną matką, która właśnie straciła pracę i nie ma już siły. Przypadkowe spotkanie z przedstawicielem handlowym firmy farmaceutycznej Pete’em Brennerem (Chris Evans) sprawia, że wkracza na ścieżkę korzystną pod względem ekonomicznym, ale wątpliwą pod względem etycznym, angażując się w nielegalną działalność. Problemy z coraz bardziej niezrównoważonym szefem (Andy Garcia), pogarszający się stan zdrowia córki (Chloe Coleman) i rosnąca świadomość szkód, jakie powoduje jej firma, zmuszają Lizę do ponownego zastanowienia się nad życiowymi wyborami.

Film wyreżyserował zdobywca nagrody BAFTA David Yates, jego producentem jest Lawrence Grey, a w rolach głównych wystąpili także Catherine O’Hara, Jay Duplass i Brian d’Arcy James.



„Siostra Śmierć” – piątek



W powojennej Hiszpanii Narcisa (Aria Bedmar), młoda nowicjuszka o nadprzyrodzonych siłach, przybywa do szkoły dla dziewcząt w dawnym klasztorze, aby podjąć się pracy nauczycielki. Mijają dni, a ją zaczynają dręczyć dziwne wydarzenia i coraz bardziej niepokojące sytuacje, doprowadzając ją w końcu do rozwikłania kłębka okropnych tajemnic, które otaczają klasztor i prześladują jego mieszkańców.



„Żółte Drzwi: Koreański klub filmowy z lat 90.” – piątek



Film dokumentalny opowiadający o pierwszym pokoleniu południowokoreańskich kinomaniaków przez pryzmat wspomnień członku „Yellow Door Film Club”, którzy mówią również o swoich wrażeniach po obejrzeniu pierwszego filmu krótkometrażowego Bong Joon-ho.



„Dziewięć dni” – sobota



Tajemniczy urzędnik przeprowadza wywiad z pięcioma nienarodzonymi duszami, aby ustalić, która z nich zasługuje na życie na Ziemi. Czytaj też:

Recenzja filmu „Fair Play” na Netflix. Niewygodny erotyczny thriller o nierówności płciCzytaj też:

„The Crown”. Są pierwsze fotosy z finałowego sezonu. Jak wygląda Dodi Fayed?