Dziś w serialu „Pierwsza miłość”. Wściekła Wiktoria wypędza Wiolettę z domu

Serial „Pierwsza miłość” gości na antenie Polsatu od 2004 roku. Odcinki nadawane są codziennie. Serial oglądać można także w Polsat Box Go.

„Pierwsza miłość”. Streszczenie odcinka 3650.

Wściekła Wiktoria wypędza Wiolettę z domu. Nie zamierza jednak nocować w sypialni, w której zdradzał ją jej własny mąż. Malwina wspiera cierpiącą siostrę. Olek za wszelką cenę stara się odzyskać względy urażonej żony, ale ona podjęła już decyzję co do dalszych losów ich małżeństwa. Ostra reakcja mężczyzny wymaga interwencji mieszkańców Wadlewa.

Daria zaprasza Leszka na obiad do domu. Chce przedstawić go ciotce, żeby ta przestała się martwić o to, z kim się spotyka. Przejęty Leszek bardzo poważnie podchodzi do tej wizyty. Jadwiga ma swój plan na to spotkanie.

Kalina wraz z ojcem z przejęciem czekają na wypisanie Magdy z kliniki. To był dla nich wszystkich trudny czas, ale terapia pomogła uporządkować nieprzepracowane emocje i bolesne wydarzenia z przeszłości. Kalina postanawia jeszcze raz porozmawiać z Oskarem o tym co zaszło między nim a Oliwką.

Lucynka wpada w kolejne tarapaty. Niespłacone długi nieuczciwych lichwiarzy ściągają na nią same kłopoty. Sytuacja staje się beznadziejna.

Kiedy premiera nowego odcinka serialu „Pierwsza miłość”?

„Pierwsza miłość” od poniedziałku do piątku o godz. 18.00 w Telewizji POLSAT.

