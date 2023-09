6 nowych tytułów w piątek na Netflix. Co obejrzymy?

„Reedukacja”

To komediodramat dla nastolatków opowiadający o młodej i pochłoniętej sobą studentce pierwszego roku, która po porażce wizerunkowej w prywatnej szkole postanawia wspiąć się na szczyt towarzyskiej hierarchii panującej na prowincjonalnej uczelni, licząc na odzyskanie dawnego statusu i popularności. Wybrana do reprezentacji uczelni Mbali Hadebe razem z nową i eklektyczną paczką znajomych próbują przezwyciężyć typowe zmagania młodych dorosłych i odnaleźć w tym wszystkim siebie.



„Lato Summer”, sezon 2.

Rok temu Summer Torres poznała przyjaciół na całe życie i zakochała się w Arim Gibsonie. Zainspirowana magicznym czasem, który spędziła w Shorehaven, Summer wytrwale surfuje na wymagających wodach okalających Rockaway Beach w stanie Nowy Jork. W głowie dziewczyny zaczyna kiełkować marzenie o powrocie do Shorehaven i zostaniu zawodową surferką — tak jak jej australijska ekipa. Matka Summer, Margot, w końcu zgadza się na wyprawę na Antypody, ale tym razem postanawia mieć oko na swoją nieprzewidywalną córkę.





„Klub”

Akcja serialu, który powstał na podstawie prawdziwej historii, rozgrywa się w burzliwym, przełomowym 1955 roku w Stambule. 32-letnia Matilda właśnie została ułaskawiona i zwolniona z więzienia po 17 latach. To jej pierwszy dzień na wolności i planuje poświęcić go na odszukanie kogoś ważnego — swojej 17-letniej córki Rasel, która wychowywała się jako sierota, gdy Matilda siedziała w więzieniu, i wyrosła na zbuntowaną młodą kobietę. Kiedy Matilda dowiaduje się, że jej córka została oskarżona o sabotaż nocnego klubu, postanawia rozmówić się z jego menedżerem. Ten zmusza ją do podpisania czeku in blanco i pracy w klubie, aby spłacić dług córki. Tam Matilda poznaje swoich nowych przyjaciół — eklektyczną grupę osób z różnych środowisk i religii, które uczą się pokonywać dzielące je różnice i własne ego, aby stać się rodziną. Z czasem zrozumiemy, dlaczego Matilda trafiła do więzienia i dlaczego jest przeciwna związkowi Rasel z młodym muzułmańskim taksówkarzem, który skradł jej serce.





„Serce w chmurach”

Hadley (Haley Lu Richardson) spóźnia się na lot z Nowego Jorku do Londynu i przypadkiem spotyka na lotnisku Olivera (Ben Hardy), który od razu wpada jej w oko. Długa wspólna noc w samolocie mija w mgnieniu oka, ale po wylądowaniu na Heathrow para zostaje rozdzielona, a odnalezienie się w chaosie wydaje się niemożliwe. Czy los zainterweniuje, aby zmienić tych współpasażerów w bratnie dusze?





„Hrabia”

Film łączący czarną komedię i horror, osadzony w równoległym świecie inspirowanym współczesną historią Chile. Głównym bohaterem jest Augusto Pinochet, symbol światowego faszyzmu, który okazuje się wampirem zamieszkującym zrujnowaną posiadłość na zimnym południowym krańcu kontynentu. Swoją egzystencję podtrzymuje, zaspokajając apetyt na czynienie zła. Po 250 latach życia Pinochet postanawia jednak zrezygnować z picia krwi i wiecznego życia – nie może już po prostu znieść tego, że świat zapamiętał go jako złodzieja. Jakby tego było mało, zawiódł się na swojej rozczarowującej i oportunistycznej rodzinie. Przychodzi jednak czas, kiedy po nawiązaniu zupełnie nieoczekiwanej relacji Pinochet odnajduje chęć do życia, które tym razem będzie zdecydowanie antyrewolucyjne.





„Jak przeżyć w najcięższych więzieniach świata”, sezon 7.

Dziennikarze śledczy na ochotnika dają się zamykać w najostrzejszych więzieniach świata, gdzie zastraszanie i przemoc są na porządku dziennym.

