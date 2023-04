Co nowego w tym tygodniu na Netflix? Ponad 10 świeżych tytułów

Na liście znajdziecie program „Jak się wzbogacić”, w którym pojawią się porady dotyczące zarządzania naszymi finansami. Już pod koniec tygodnia obejrzycie nowy serial z Keri Russell i Rufusem Sewellem, zatytułowany „Dyplomatka”. Wracają też między innymi Power Rangers – w odświeżonej formie i „Małżeństwo po indyjsku” z 3. sezonem. Co jeszcze obejrzycie? Poniżej pełna lista premier.

Nowości na Netflix w tygodniu 17-23 kwietnia

„Oggy Oggy”, sezon 2. – poniedziałek



Oggy i jego przyjaciele z barwnego kociego świata co dzień wymyślają nową zabawę.



„Jak się wzbogacić” – wtorek



Pieniądze nami rządzą — ale nie muszą. Ekspert finansowy Ramit Sethi pomaga osobom z całych Stanów Zjednoczonych wieść bogate życie.



„Najdłuższa trzecia randka” – wtorek



Gdy Khani i Matt poznali się przez aplikację randkową, nie sądzili, że COVID-19 zmieni ich spontaniczny wypad do Kostaryki w wielomiesięczną przygodę.



„Power Rangers: Once & Always” – środa



Tragedia sprawia, że niespodziewana bohaterka zajmuje należne sobie miejsce wśród Power Rangers, aby stawić czoła odwiecznej przeciwniczce drużyny.



„Imperium szympansów” – środa



Życie prężnej społeczności szympansów zamieszkujących las w Ugandzie toczy się w rytm złożonych układów społecznych, relacji rodzinnych i gwałtownych sporów o terytorium.



„Toothpari: Ukąszenie miłości” – czwartek



Zbuntowana wampirzyca ze złamanym zębem zakochuje się w nieśmiałym dentyście z Kalkuty – czy rozdzielą ich ludzkie i nadprzyrodzone siły?



„Dyplomatka” – czwartek



W samym środku międzynarodowego kryzysu dyplomatka karierowiczka próbuje pogodzić prestiżową rolę ambasadora Wielkiej Brytanii z burzliwym małżeństwem z gwiazdą polityki.



„Brudne diamenty” – piątek



Gdy syn marnotrawny niemal doprowadza rodzinne imperium do bankructwa, jego brat powraca do antwerpskiej dzielnicy diamentowej, by zrobić porządek.



„Małżeństwo po indyjsku”, sezon 3. – piątek



Swatka Sima Taparia prowadzi klientów z USA i Indii przez proces aranżowania małżeństw, co pozwala nam zobaczyć, jak obecnie wyglądają takie procedury.



„Przewodnik po miłości” – piątek



Nieoczekiwanie porzucona pracownica biura podróży (Rachael Leigh Cook) przyjmuje zlecenie, aby pod przykrywką zbadać branżę turystyczną w Wietnamie. Po drodze znajduje przygodę i romans. Razem ze swoim wietnamskim przewodnikiem (Scott Ly) postanawia zmienić trasę autobusu wycieczkowego, aby odkryć, jak wyglądają życie i miłość poza utartym szlakiem.



„Jeszcze jeden raz” – piątek



W dniu 40. urodzin Amelia życzy sobie, aby znowu być osiemnastolatką w 2002 roku. Jednak przyjdzie jej tego pożałować, gdy zacznie przeżywać w kółko ten sam dzień.



„W uścisku” – piątek



Para ze Stambułu ucieka przed skandalem i zaczyna nowe życie w miasteczku nad Morzem Egejskim. Szybko odkrywa jednak, że miejscowi chcą się ich pozbyć.



„Ada Bambini, naukowczyni”, sezon 4. – sobota



Mała naukowczyni Ada Bambini i dwoje jej przyjaciół zadają ważne pytania i razem próbują odkryć prawdę o wszystkim, co ich otacza.

