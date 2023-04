Marcin Hakiel wróci do „Tańca z gwiazdami”? Katarzyna Cichopek komentuje

Nie jest tajemnicą, że gdy Edward Miszczak przeszedł ze stacji TVN do stacji Polsat, zaczął wprowadzać zmiany w ramówce i programach rozrywkowych. Odczuli to zwłaszcza pracownicy i widzowie show „Twoja twarz brzmi znajomo”. Teraz podobna rewolucja czeka „Taniec z gwiazdami”. Już wiadomo, że z pewnością zmieni się dzień emisji show. Mówi się też o sporych zmianach wśród pracowników. Teraz z kolei „Super Express” zapowiada, że w nowej odsłonie „Tańca z gwiazdami” prawdopodobnie znajdzie się miejsce dla Marcina Hakiela.

Marcin Hakiel wraca do „Tańca z gwiazdami”?

Marcin Hakiel zyskał popularność i miłość właśnie dzięki show „Taniec z gwiazdami”. To na planie tego programu lata temu poznał 23-letnią Katarzynę Cichopek. Stworzył z nią parę nie tylko na parkiecie, ale i w życiu prywatnym. Jak skończyła się ta historia, wszyscy wiemy, ale nie da się ukryć, że przez wiele lat Katarzyna i Marcin tworzyli zgraną parę, wychowywali razem dwoje dzieci. Show pozwoliło mu rozwinąć również zawodowe skrzydła – otworzył własną szkołę tańca. Jak się jednak okazuje, znów ma spore szanse na pojawienie się w „Tańcu z gwiazdami”, o czym informuje „Super Express”.

Co jednak ciekawe, Marcin Hakiel prowadzi ponoć twarde negocjacje z producentami. Oni chcieliby, by znów tańczył na parkiecie, a on natomiast chciałby… zostać jurorem! „Marcin już w ubiegłym sezonie dostał propozycję powrotu do programu, a teraz ponownie chcą go ściągnąć. Proponują mu rolę tancerza, a dopiero w kolejnej edycji bycia jurorem. Marcin uznał jednak, że jest już nazbyt doświadczony, żeby tylko wywijać na parkiecie i zdecydowanie woli być jurorem” – informuje „Super Express”.

„Super Express” podkreśla, że z jego informacji wynika, że Marcin Hakiel „postawi na swoim”. Tabloid poprosił Katarzynę Cichopek o komentarz w tej sprawie. Gwiazda odpowiedziała krótko: „Gratuluję i życzę powodzenia”.

Czytaj też:

Nowa partnerka Marcina Hakiela zareagowała na porównania do Katarzyny CichopekCzytaj też:

Doszło do spotkania Macieja Kurzajewskiego i Marcina Hakiela. Wiadomo, co sobie powiedzieli