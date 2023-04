Nowy odcinek „Pierwszej miłości”. Marysia poniesie winę za rozpad małżeństwa Kacpra?

Akcja serialu „Pierwsza miłość” rozgrywa się głównie we Wrocławiu, gdzie w większości mieszkają główni bohaterowie oraz w wiosce Wadlewo (Gajków, Ratowice), niedaleko Wrocławia. Produkcja gości na antenie Polsatu od 2004 roku. Odcinki nadawane są codziennie. Serial oglądać można także w Polsat Box Go.

Streszczenie nowego odcinka „Pierwszej miłości”

Marysia tłumaczy w sądzie, że nic poza przyjaźnią ją już z Kacprem nie łączy. Mecenas reprezentujący Weronikę nakierowuje zeznania tak, żeby winę za rozpad małżeństwa poniósł właśnie Kacper. Sytuacja staje się napięta.

Natomiast podekscytowana Laura zwierza się Marcie z poznania tajemniczego nieznajomego, z którym wracała samolotem do Polski. Była przekonana, że Adam był zainteresowany dalszą znajomością. Okazuje się, że wkrótce będzie miała okazję sama go o to zapytać.

Tymczasem niepocieszony Tomek wyznaje mamie, że jego życie z Jolką nie do końca przebiega tak, jak sobie to wyobrażał. Kinga daje synowi kilka rad ze swojego doświadczenia. Okazuje się, że Tomek nie do końca dobrze je zrozumiał. Tymczasem zawiedziona Anka jest zła na Białego, że nie powiedział jej o ponownym pojawieniu się Joanny w Barbarianie.

Kiedy premiera nowego odcinka serialu „Pierwsza miłość”?

„Pierwsza miłość” od poniedziałku do piątku o godz. 18.00 w Telewizji POLSAT.

Czytaj też:

„Nasz nowy dom”: Ekipa pomoże samotnemu ojcu i dwójce dzieci. Żyją w drewnianym domuCzytaj też:

Koroniewska odpowiada na hejt w internecie. Pokazała wiadomość od internautki