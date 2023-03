Nowości na HBO Max w drugiej połowie marca. Co warto obejrzeć?

„Batman: Serial animowany”, część 2. – 14 marca



Bruce Wayne przysięga pomścić bezsensowną śmierć swoich bogatych rodziców i poświęca swoje życie, by walczyć z bezprawiem w Gotham City.



„Sukcesja”, sezon 4. – 27 marca



W składającym się z dziesięciu odcinków czwartym sezonie sprzedaż konglomeratu medialnego Waystar Royco wizjonerowi technologii, Lukasowi Matssonowi, zbliża się wielkimi krokami. Perspektywa transakcji wywołuje niepokój i podziały w rodzinie Royów. Bohaterowie zastanawiają się, jak będzie wyglądać ich życie po sfinalizowaniu umowy. Wywiązuje się walka o władzę, kiedy poszczególni członkowie rodziny zaczynają zastanawiać się, jak będzie wyglądać przyszłość, w której ich pozycja zostanie poważnie ograniczona.



„Kulinarne wędrówki Gordona i przyjaciół”, sezon 3. – 15 marca



Trzy wielkie ego i jedna mała furgonetka. Gordon, Gino i Fred ponownie pakują swojego kampera i wyruszają na europejską przygodę.



„Rycerze Gotham” – 23 marca



Drużyna wyrzutków odkrywa, że w Gotham City zaczyna dominować coraz bardziej złowroga siła. Muszą połączyć siły, aby stać się nową generacją wybawców miasta, zwanych Rycerzami Gotham.



„My, żywe istoty” – 13 marca



Dwoje nielegalnych emigrantów – Meksykanin Solomon i Chinka Chuyao – żyje na marginesie amerykańskiego społeczeństwa. Pewnego dnia para wyrusza razem w podróż w poszukiwaniu prawdy o UFO.



„Przepis na morderstwo. Zabójcza czekolada” – 16 marca



Właścicielka firmy cateringowej z Kolorado podejmuje współpracę z policjantem, aby zidentyfikować składniki, które doprowadziły do tajemniczej śmierci jej przyjaciółki.



„Infinite Storm” – 17 marca



Alpinistka zostaje złapana w zamieć śnieżną. Po drodze na dół kobieta spotyka nieznajomego, z którym musi zejść z góry przed zmrokiem.



„Harka” – 17 marca



Ali jest młodym Tunezyjczykiem, który marzy o lepszym losie, sprzedając kontrabandę na czarnym rynku. Kiedy nagle umiera jego ojciec, chłopak zmuszony jest zająć się swoimi dwiema młodszymi siostrami, którym grozi eksmisja.



„Katedra” – 17 marca



Niekonwencjonalna autobiografia przedstawia złożone relacje rodzinne, które kształtują życie i przyszłą karierę filmową Jesse’ego, dzieciaka dorastającego w Nowym Jorku od lat 80. do połowy lat dwutysięcznych.



„The Raid 2: Infiltracja” – 17 marca



Znany z pierwszej części Rama otrzymuje nowe zadanie. Działając pod przykrywką, ma zdemaskować potężnego gangstera i wykryć korupcję w policji.



„Błogosławieni” – 24 marca



Mario i Lino są nierozłącznymi przyjaciółmi, którzy prowadzą monotonne życie w słonecznym Neapolu. Pewnego dnia jednak ich przyjaźń nie zostaje wystawiona na próbę.



„Na jej miejscu” – 24 marca



Nélie uniknęła nędznej egzystencji, zostając pielęgniarką na pierwszej linii w 1914 roku. Pewnego dnia dziewczyna decyduje się przejąć tożsamość Rose, młodej kobiety z dobrej rodziny, która umiera na jej oczach.



„Policja zastępcza” – 24 marca



Błyskotliwa parodia policyjnych komedii. Will Ferrell i Mark Wahlberg jako niedobrana para gliniarzy, którzy stają przed szansą rozwiązania sprawy największej zbrodni ostatnich lat.



„Pod figowcami”



W Tunezji młode kobiety pracują przy letnich zbiorach. Pod okiem starszych pracowników i mężczyzn, flirtują, dokuczają sobie nawzajem i kłócą się. W ciągu dnia sad figowy staje się teatrem emocji, w którym obnażone zostają marzenia i nadzieje.



„Wielkie żarcie” – 27 marca



Czterech bogatych przyjaciół jedzie do wiejskiej rezydencji, gdzie postanawia zajeść się na śmierć, uprawiając seks z trzema eleganckimi prostytutkami i miejscową nauczycielką.



„The Kitchen Brigade”/„Brygada” – 30 marca



40-letnia Cathy jest nieugiętą zastępczynią szefa kuchni. Kobieta ma w końcu spełnić swoje życiowe marzenie i otworzyć własną restaurację. Jednak w obliczu poważnych trudności finansowych, przyjmuje pracę w stołówce w schronisku.

