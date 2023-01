W nowym odcinku „Na Wspólnej” Zimińscy zauważą, jak Alan wyżywa się na ich córce

Fani „Na Wspólnej” wyczekują nowych odcinków. Serial TVN emitowany jest od 2003 roku i doczekał się już nie tylko rzeszy wielbicieli, ale i dwóch Telekamer – dla najlepszego serialu obyczajowego i dla najlepszego serialu codziennego. Dla najwierniejszych fanów, mamy streszczenie tego, co czeka nas w kolejnym odcinku.

„Na Wspólnej” – co w odcinku 3561?

Arek z doktorem Nalepą przeprowadzają nielegalną operację na sercu psa – Daria stoi na czatach. W pewnym momencie dochodzi do krwotoku – ale lekarzom udaje się opanować sytuację. Operacja kończy się sukcesem. Lew cały czas nie wierzy, że wziął udział w tak absurdalnym przedsięwzięciu. Do momentu, kiedy zobaczy łzy szczęścia w oczach niepełnosprawnej Lilki.

Marek zaprasza przyszłego zięcia do swojej restauracji – Alan stwierdza, że Zimiński nie potrafi dobrze zarządzać personelem. Tymczasem Ola otrzymuje informację z Londynu, że dokumenty, które wysłała nie dotarły na czas do sądu. Alana trafia szlag. Po chwili zapłakana Ola oświadcza rodzicom, że muszą natychmiast wracać do Anglii.

Michał, bez konsultacji z Iloną, wysyła do Starskiego nową, bardzo zaniżoną ofertę. Zdybicka jest wściekła, ale okazuje się, że potentat budowlany połknął haczyk i dzwoni do Brzozowskiego. A ten… nie odbiera. Wieczorem do Michała przychodzi przypomnienie o badaniu USG. Dzwoni do Igi, ale bezskutecznie.

„Na Wspólnej” – kiedy nowe odcinki w telewizji?

Nowy odcinek serialu „Na Wspólnej” w telewizji już dziś o godzinie 20.15 na antenie telewizji TVN.

