O tym thrillerze będzie głośno. Psychologiczny pojedynek i historia, która wstrząsa

Thriller historyczny „Norymberga” wyreżyserowany został przez Jamesa Vanderbilta, znanego jako autora scenariuszy do takich hitów jak „Zodiak”, „Niesamowity Spider-Man”, „Dzień Niepodległości 2” czy „Krzyk”. W rolach głównych występują zdobywcy Oscara Russell Crowe („Gladiator" – OSCAR, „Piękny umysł", „Les Miserables: Nędznicy", „Informator", „Pan i władca: Na krańcu świata", „Robin Hood", „Dowód życia", „Noe: Wybrany przez Boga", „Na cały głos" – serial) i Rami Malek („Bohemian Rhapsody" – OSCAR, „Amator", „Oppenheimer", „Nie czas umierać", „Papillon. Motylek", „Mr. Robot" – serial, „Need for Speed") oraz Michael Shannon („Zwierzęta nocy", „Droga do szczęścia, „Kształt wody", „Bullet Train", „Na noże", „8 mila", „Vanilla Sky", „Pearl Harbor"), Leo Woodall („Bridget Jones: Szalejąc za facetem", „Biały Lotos" – serial, „Jeden dzień" – serial) i Richard E. Grant („Gosford Park", „Saltburn", „Logan: Wolverine", „Bodyguard Zawodowiec", „Jackie", „Gra o tron" – serial, „Downton Abbey" – serial).

„Norymberga" to kino oparte na faktach, które nie pozostawia widza obojętnym. W dobie ponownego rozkwitu ekstremizmów, opowieść o zbrodniach, odpowiedzialności i psychologii zła wybrzmiewa z podwójną mocą. Jest oparty na faktach i bestsellerowej książce Jacka El-Hai'a „Göring i psychiatra".

To thriller roku? Wyczekiwana „Norymberga” ze zwiastunem

Jest rok 1945. Cały świat żyje rozpoczynającym się w niemieckiej Norymberdze procesem nazistowskich zbrodniarzy wojennych. Prokurator Robert H. Jackson, który jest głównym oskarżycielem z ramienia Stanów Zjednoczonych ma świadomość jak trudnego podjął się zadania. Wie, że główny oskarżony Hermann Göring jest człowiekiem nie tylko bezlitosnym, ale także błyskotliwie inteligentnym, więc uzyskanie jego obciążających zeznań to zadanie ekstremalnie trudne. Młody psychiatra Douglas Kelley otrzymuje więc misję zbliżenia się do Göringa, nawiązania z nim relacji i uzyskania od niego informacji, które będą miały kluczowy wpływ na wynik procesu. Kelley nie zdaje sobie w pełni sprawy jak trudnego podejmuje się zdania. Jego pacjent to cyniczny manipulator, a jednocześnie człowiek do szpiku kości zły i gotowy na wszystko, by chronić własną skórę.

Film „Norymberga” trafi do polskich kin już 28 listopada tego roku.

Czytaj też:

Jan Komasa wraca z nowym filmem! W roli głównej aktor znany z „Dojrzewania”!Czytaj też:

George Clooney wraca na ekran w nowym mocnym filmie Netfliksa!