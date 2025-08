Podsiadło i Rojek zagrali na dachu Spodka! Ten utwór wybrali – zobaczcie

Po raz pierwszy w historii artyści wystąpili na żywo na dachu Spodka, budynku-ikony Katowic oraz całego Górnego Śląska. Artur Rojek i Dawid Podsiadło, obaj pochodzący z regionu, nie kryli, że możliwość zagrania w tym konkretnym miejscu, była czymś więcej niż tylko kolejnym scenicznym doświadczeniem. Efektem tego wydarzenia jest live sesja nagrana na dachu Spodka, czyli w miejscu na co dzień niedostępnym dla tego typu występów.

Katowicki Spodek od dekad przyciąga największe nazwiska i najwierniejszych fanów z całego świata. To przestrzeń, z którą wiąże się historia polskiej sceny muzycznej. Tym razem to dach Spodka stał się miejscem spotkania dwóch pokoleń artystów, którzy mimo różnych muzycznych dróg połączyli się w utworze, który zna niemal każdy w Polsce. „Dla Ciebie” to nie tylko klasyk, ale też emocjonalny łącznik między fanami, wspomnieniami i współczesnością.

Zapis występu na żywo można obejrzeć na platformie YouTube:

Artyści zagrają ten utwór również na żywo w ramach festiwalu ZORZA, gdzie razem wykonują utwory zespołu Myslovitz. "Festiwal ten od początku powstaje w duchu tworzenia unikalnych projektów muzycznych, które nie pojawiają się nigdzie indziej. Wspólny koncert Podsiadło i Rojka to jeden z nich – nieoczywiste połączenie dwóch artystycznych wrażliwości i pokoleń, które na scenie tworzą zupełnie nowe brzmienie" – czytamy w komunikacie.

W sierpniu duet będzie można usłyszeć na żywo jeszcze tylko w Gdańsku i Katowicach, a bilety na te ostatnie koncerty są wciąż dostępne na portalu eBilet.

Festiwal ZORZA. Kto wystąpi?

W programie festiwalu pojawiły się unikalne projekty, które prawdopodobnie nigdy by nie powstały. Na scenie głównej poza wspomnianym wcześniej duetem można podziwiać Dawida Podsiadłę i Kaśkę Sochacką, braci Kacperczyków i Kukona, Korteza, Sokóła, Fisza, Emade oraz Paulinę Przybysz.

Na scenie Audioriver Together with T-Mobile Electronic Beats grają: Flirtini 2012 FM, Brodka DJ SET, Agim & Deas Temporality Live!, Catz ‘n Dogz & Friends, ROSALIE.2K88, Bass Astral Remixed PL czy IKARVS: Polish Euforia 2000.

Z kolei na scenie stworzonej w ramach programu FNOMN festiwalowicze mogą poznać nowe talenty polskiej muzyki: Daniel Godson, Kachus, Krzyk Mody, Livka, NEWSKIN i Odet.

W sprzedaży są ostatnie bilety na festiwal zarówno w Gdańsku (15-16.08), jak i w Katowicach (29-30.08).

