6 najlepszych thrillerów historycznych na Netflix

6. „Troja: Upadek miasta”



Poszukując kobiety obiecanej mu przez Afrodytę, pasterz Parys poznaje swoją prawdziwą tożsamość i zakochuje się w Helenie, co doprowadza do wybuchu wojny trojańskiej.



5. „Marco Polo”



Młody wenecjanin Marco zostaje sprzedany przez ojca władcy Mongołów Kublai Kanowi w zamian za możliwość korzystania przez Wenecjan z prowadzącego przez Chiny jedwabnego szlaku. Kublai zwraca uwagę na szczególne zdolności obserwacyjne Marco i postanawia nauczyć go Mongolskiej kultury.



4. „Barbarzyńcy”



Rzymski oficer jest rozdarty między imperium, które go wychowało, a własnym ludem. Ten wewnętrzny konflikt doprowadzi do starcia, którego historia nigdy nie zapomni.



3. „Hiszpańska księżniczka”



Wśród szybko zmieniających się warunków w nowej ojczyźnie, Katarzyna Aragońska stawia sobie za cel wypełnienie swojego przeznaczenia — i zostanie królową Anglii.



2. „Wikingowie: Walhalla”



Gdy napięcie między wikingami i angielską rodziną królewską sięga krwawego zenitu, a sami wikingowie ścierają się między sobą z powodu sprzecznych wierzeń chrześcijańskich i pogańskich, ta trójka wyrusza w epicką podróż przez oceany i pola bitewne, od Kattegat do Anglii i dalej, aby walczyć o przetrwanie i chwałę.



1. „Upadek królestwa”



Syn saskiego szlachcica, Uhtred (Alexander Dreymon), zostaje osierocony i porwany przez Wikingów, którzy wychowują go jako jednego z nich. Już jako młody wojownik obserwuje upadek kolejnych brytyjskich królestw i toczy ze sobą wewnętrzną walkę, zastanawiając się, kim tak naprawdę jest - Sasem czy Wikingiem. Czytaj też:

