Sprawdźcie, co obejrzycie w weekend na Netflix. Lista nowości

„Smiley”

W Barcelonie dwóch mężczyzn razem ze znajomymi mierzy się z wątpliwościami, kompleksami i trudnościami w nawiązywaniu kontaktów, próbując odnaleźć prawdziwą miłość.





„Cat”

Były informator policji żyjący pod przykrywką ma wniknąć w głąb imperium narkotykowego, lecz odkrywa niebezpieczny związek ze swoją przeszłością.



„Dragon Age. Rozgrzeszenie”

Grupa zbuntowanych magów i złodziei rzuca wyzwanie przerażającemu przeciwnikowi, który dysponuje potężnym artefaktem. Rozpoczyna się gra o najwyższą stawkę.



„Najpiękniejszy kwiat”

Pewna siebie, przebojowa i atrakcyjna Mich wie, że jest fantastyczna. Musi tylko przekonać o tym pozostałych uczniów swojego liceum w Xochimilco.



„Żarliwa cierpliwość”

Gdy młody mężczyzna zostaje listonoszem Pabla Nerudy, bliskość świata metafor rozpala w nim pragnienie, aby również zostać poetą i zdobyć serce kobiety swoich marzeń.



„Sebastian Maniscalco. Is It Me?”

W tym dynamicznym występie komediowym Sebastian opowiada o życiowych udrękach – od odprowadzania dzieci do szkoły przez psy spuszczone ze smyczy po randki z żoną.



„Domy na miarę marzeń”, sezon 4.

Shea i Syd McGee ze Studio McGee spełniają marzenia swoich klientów o domach idealnie dopasowanych do ich stylu życia.



„Zaklinacze słoni”

Bomman i Bellie z południa Indii poświęcają życie opiece nad osieroconym słoniątkiem o imieniu Raghu, tworząc rodzinę jak żadna inna.



„Jak zepsuć święta”

Córka marnotrawna wraca do domu na święta i bardzo sprawnie rujnuje ślubne plany swojej siostry. Czy zdąży wszystko naprawić, zanim będzie za późno?



„W biały dzień. Zbrodnia w Narvarte”

Dokument, który ujawnia dowody na korupcję w śledztwie w sprawie zabójstwa pięciu osób w dzielnicy Narvarte w Meksyku w 2015 roku.



„Krzywe linie Boga”

Prywatna detektyw, która utrzymuje, że cierpi na paranoję, zgłasza się do szpitala psychiatrycznego, aby zbadać tajemniczy przypadek śmierci pacjenta.



„Małżeństwo na punkty”

Nieszczęśliwe, sfrustrowane małżeństwo znajduje nadzieję w aplikacji, która nagradza dobre uczynki. Wkrótce jednak oboje popadają w obsesję zdobywania punktów.



„Dom z Papieru: Korea”, część 2.

Enigmatyczny profesor zbiera grupę zdolnych złodziei z Północy i Południa, aby ukraść świeżo wydrukowaną walutę przyszłej, zjednoczonej Korei.



„Nienawidzę świąt”

Pielęgniarka singielka, która okłamała rodzinę, że ma chłopaka, rozpoczyna desperackie poszukiwania partnera na święta. Ma na to 24 dni!



„Pinokio”

Zachwycająca od strony wizualnej i muzycznej filmowa opowieść w technice poklatkowej o drewnianym pajacyku, który ożył, autorstwa nagrodzonego Oscarami Guillermo del Toro.



„Jeszcze przed świętami”

Kiedy w Wigilię ktoś złośliwie zamienił paczki z prezentami, trzydziestoletnia kurierka samotnie wychowująca syna musi uratować święta mieszkańcom miasta. Na swojej trasie spotyka wyjątkowo namolnego klienta, któremu zależy na jak najszybszym odzyskaniu swojej przesyłki.



„Meghan & Harry”

W sześciu odcinkach oglądamy początki związku Harry'ego i Meghan oraz piętrzące się przed nimi wyzwania, przez które poczuli, że muszą wycofać się z pełnienia oficjalnych obowiązków. Poznajemy też zdanie przyjaciół i krewnych pary, którzy byli świadkami omawianych wydarzeń, choć w większości wcześniej nie wypowiadali się ich temat publicznie. Dowiadujemy się również, co sądzą historycy na temat obecnego stanu Brytyjskiej Wspólnoty Narodów i relacji rodziny królewskiej z prasą. „Harry i Meghan” to zatem nie tylko przełomowy obraz jednego z najgłośniejszych związków w historii, ale także opowieść o współczesnym świecie i panujących w nim stosunkach międzyludzkich.

Czytaj też:

Piątkowy QUIZ o filmach. Pytamy o thrillery!Czytaj też:

TVP pokazało uczestników 5. sezonu „Sanatorium miłości”. W sieci zawrzało. „Co to ma być? Miss emerytek?”