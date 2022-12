TVP pokazało uczestników 5. sezonu „Sanatorium miłości”. W sieci zawrzało. „Co to ma być? Miss emerytek?”

Pierwszy odcinek 5. sezonu „Sanatorium miłości” wystartuje już 1 stycznia, zastępując w paśmie program „Rolnik szuka żony”. To program, który udowadnia, że na znalezienie drugiej połówki nigdy nie jest za późno. Jego uczestnicy to dwunastka seniorów z całej Polski. Każde z nich będzie miało możliwość poznania się bliżej podczas pobytu w uzdrowisku w Busku-Zdroju. Czy nawiązane przez kuracjuszy relacje przerodzą się w miłość? O tym przekonamy się w najnowszym sezonie programu.

Na oficjalnym profilu „Sanatorium miłości” na Facebooku można podejrzeć radosne zdjęcia uczestników nadchodzącej, 5. edycji.

facebookfacebook

Pod fotką przedstawiającą panie z nowej edycji pojawiło się mnóstwo komentarzy od internautów. Okazuje się, że niektórym fanom programu nie spodobał się dobór kandydatek. „Coraz młodsze panie w tym programie, wszystkie są zrobione, brak naturalności, to już nie sanatorium miłości tylko 60+ atrakcyjni”; „A teraz to wybierają takie cud babki z siłowni a nie normalna polska przeciętna emerytkę co to ma byc miss emerytek czy sanatorium”; „Dlaczego nie wezmą do takiego programu przeciętnej polskiej emerytki, tylko pokazują jak to niby polskim emerytom się cudownie powodzi”; „O matko. Panie niektóre wyglądają jakby 30/40 lat. Trudno uwierzyć że to osoby po 60 roku” – komentują internauci.

„Sanatorium miłości”

Poprzednie sezony „Sanatorium miłości” wzbudzały w widzach cały wachlarz emocji, z zapartym tchem śledzili losy uczestników. Program spełnił swoją misję i pomógł odnaleźć szczęście niejednemu seniorowi, pokazując, że w miłości wiek nie ma znaczenia. Piąty sezon „Sanatorium miłości” ponownie poprowadzi Marta Manowska.

Najnowsze odcinki programu „Sanatorium miłości” ruszają już 1 stycznia 2023 roku.

Czytaj też:

„Kruk. Jak tu ciemno”. Już dziś premiera wielkiego finału trylogiiCzytaj też:

Piątkowy QUIZ o filmach. Pytamy o thrillery!