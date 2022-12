Nowy odcinek „Na Wspólnej”. Gosia rozstanie się z Błażejem?

Fani „Na Wspólnej” wyczekują nowych odcinków. Serial TVN emitowany jest od 2003 roku i doczekał się już nie tylko rzeszy wielbicieli, ale i dwóch Telekamer – dla najlepszego serialu obyczajowego i dla najlepszego serialu codziennego. Dla najwierniejszych fanów, mamy streszczenie tego, co czeka nas w kolejnym odcinku.

„Na Wspólnej” – co w odcinku 3537?

Miłosz przychodzi do szpitala – chce pilnie porozmawiać z Joanną. Ta – wściekła – wysyła go do diabła. Tymczasem zdruzgotany poczuciem winy mężczyzna chce zapłacić za leczenie Michalinki. Dowiedział się, że istnieje eksperymentalna terapia, która może pomóc Misi. Tyle, że jest droga i za granicą.

Danka martwi się o córkę – Gosia wyznaje, że nie widzi szans na dalsze życie z mężem, do którego czuje odrazę. Mówi, że przebywanie w domu przypomina jej o piciu i zdradzie Błażeja. Jakiś czas później Gosia oznajmia to samo mężowi. Czy to koniec ich małżeństwa?

Daria i Luiza wpadają na pomysł, by otworzyć food truck z wegańskim jedzeniem i… poradami psychologicznymi. Kiedy mówi o swoim planie Nalepie, ten go wyśmiewa. Jednak widząc zapał Darii postanawia jej pomóc w realizacji nietuzinkowego marzenia.

„Na Wspólnej” – kiedy nowe odcinki w telewizji?

Nowy odcinek serialu „Na Wspólnej” w telewizji już dziś o godzinie 20.15 na antenie telewizji TVN.

