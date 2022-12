Partnerka Skiby zabrała głos. „Nigdy nie chciałam być niczyją utrzymanką i nie jestem”

Wszystko zaczęło się od wpisu Krzysztofa Skiby. Lider zespołu Big Cyc w długim poście na Facebooku pochwalił się nowym związkiem. Celebryta opublikował romantyczne zdjęcie z brunetką o imieniu Karolina i wyznał, że jest jego partnerką. Dodał, że jest w trakcie rozwodu ze swoją żoną Renatą.

Partnerka Skiby odnosi się do negatywnych komentarzy

W komentarzach pod postem poza gratulacjami pojawiło się też wiele negatywnych komentarzy. Wielu internautów wytknęło parze sporą różnicę wieku – 26 lat. W odpowiedzi na to Karolina Kempińska postanowiła zabrać głos. Partnerka Krzysztofa Skiby opublikowała zdjęcie z ukochanym i opowiedziała nieco o ich relacji. „Chyba od początku tego związku obawialiśmy się tego jak ludzie zareagują. Zarówno ja, jak i Krzyś mamy dużo dystansu do siebie, ale gdzieś to siedziało. Co ciekawe na żywo nikt nigdy nic nie powiedział, nikt nie spojrzał na nas krzywo, czy to w Polsce, czy za granicą. Po prostu czuć i widać od nas z dala prawdziwe uczucie” – czytamy. W dalszej części fotomodelka podkreśliła, że pierwszy raz w związku czuje do kogoś tyle czułości.

Karolina podkreśliła, że artysta, który niedługo będzie mieć okrągłe – 60. urodziny dla niej zmienił całe swoje życie. „Nie wiem, czemu ludzie oceniają po różnicy wieku. To bardzo smutne i świadczy tylko o was. Co ciekawe na prywatnym koncie Krzysia nie ma żadnych złych komentarzy, bo każdy, kto nas na żywo i widział razem, wie, że jest to prawdziwe i mocniejsze niż można sobie wyobrazić. Kto, podchodząc 60-tkę, zmienia całe swoje wygodne i uporządkowane życie? Do takiej sytuacji dochodzi tylko w obliczu wielkiej miłości”– dodała. Partnerka lidera Big Cyc odniosła się do zarzutów, że jest „utrzymanką” Skiby. „Na co dzień pracuję w firmie informatycznej, fotomodelingiem tylko dorabiam, sama od zawsze na siebie zarabiam, nigdy nie chciałam być niczyją utrzymanką i nie jestem” – podsumowała.

