Polacy to uwielbiają. Maraton filmowy na długi weekend

Kino Polska przygotowało na ten czas prawdziwy filmowy maraton. Nie zabraknie monumentalnych widowisk historycznych, osobistych dramatów, wielkiej miłości, ekranizacji literackich arcydzieł.

15 sierpnia – od Grunwaldu po życie Marszałka

Piątkowy poranek rozpoczniemy od prawdziwej legendy polskiego kina – „Krzyżaków” w reżyserii Aleksandra Forda (emisja o godz. 11:30). Ten epicki obraz, będący adaptacją powieści Henryka Sienkiewicza, wciąż pozostaje rekordzistą frekwencji w historii polskiego kina. Niezapomniana scena bitwy pod Grunwaldem, w której udział wzięło ponad tysiąc statystów i 350 koni, pomimo całej naszej zaawansowanej technologii wciąż robi wrażenie. W obsadzie znaleźli się m.in. Andrzej Szalawski, Mieczysław Kalenik i Leon Niemczyk.

Wieczorem (o godz. 20:00) Kino Polska pokaże film „Piłsudski” w reżyserii Michała Rosy, z Borysem Szycem w roli głównej. To opowieść o mniej znanym fragmencie życia Marszałka, polskiej legendy, człowieka z wizją, pasją i polityczną charyzmą, ale też targanego osobistymi rozterkami. „Przygotowując się do roli, Szyc przez wiele tygodni studiował archiwa i pracował z historykami, aby jak najwierniej oddać graną przez siebie postać” – podkreślają twórcy.

16 sierpnia – kobiety bez tabu, poważny problem na tacy

Sobota, 16 sierpnia (emisja o godz. 20:00), to czas dla kobiet, ale w wydaniu bez hollywoodzkiego różu i lukru. „Zabawa, zabawa” Kingi Dębskiej to poruszający dramat o trzech bohaterkach – Magdzie (Maria Dębska), Dorocie (Agata Kulesza) i Teresie (Dorota Kolak) – które mimo różnych życiowych doświadczeń mierzą się z tym samym problemem: uzależnieniem od alkoholu. Dębskiej, znanej z „Moje córki krowy”, udało się stworzyć kino intymne, odważne i pełne empatii, które nie ucieka od trudnych tematów.

17 sierpnia – miłość ponad podziałami

W niedzielę, 17 sierpnia (o godz. 12:35), kanał zaprasza na ekranizację kultowej powieści Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem” w reżyserii Zbigniewa Kuźmińskiego. Film przenosi widza do XIX-wiecznej Polski, gdzie na tle malowniczych krajobrazów rozgrywa się historia rodziny Korczyńskich, uwikłanej w konflikty społeczne i polityczne. Wątek Justyny (Iwona Katarzyna Pawlak) i Jana (Adam Marjański) pokazuje, że prawdziwe uczucie potrafi przetrwać i przekroczyć nawet największe rodzinne podziały.

