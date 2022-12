„Pierwsza miłość”. Marta nielegalnie kupuje broń

Serial „Pierwsza miłość” gości na antenie Polsatu od 2004 roku. Odcinki nadawane są codziennie. Serial oglądać można także w Polsat Box Go.

Janek zostaje wezwany do stacji telewizyjnej. Okazuje się, że widzom nie spodobało się manipulowanie prywatnymi tragediami uczestników reality show. Tymczasem Bartek próbuje podnieść Ewelinę na duchu podczas widzenia w więzieniu. Ukochana jednak jest zbyt przygnębiona tym, co stało się ze współosadzoną. Bartek z zaskoczeniem odkrywa, że wie kim jest kobieta osadzona w celi razem z Eweliną. Natomiast Samuel namawia Weronikę na wspólny wyjazd. Weronika ma przed sobą trudny wybór, ale mimo iż z Samuelem ponownie zbliżyli się do siebie, czuje, że nie może tego zrobić Kacprowi.

Natomiast Marta ma obawy w sprawie tego, jak przebiegnie rozprawa w sądzie i czy ona sama będzie w stanie funkcjonować przez tych kilka ciężkich dni. Janek stara się ją wesprzeć i daje kilka rad, które sam stosował będąc w trudnych chwilach. Jest jednak w szoku, odkrywając, że Marta nielegalnie kupiła broń, aby czuć się bezpieczniej. Kazanowa jest zaskoczona widokiem Melisy i nabiera pewnych podejrzeń, co do powodu jej pojawienia się w Wadlewie. Melisa zapewnia, że ma dobre i pokojowe zamiary. Jak na jej przybycie zareagują mieszkańcy wsi?

„Pierwsza miłość” od poniedziałku do piątku o godz. 18.00 w Telewizji POLSAT.

