„Ślub od pierwszego wejrzenia”. Justyna złożyła Przemkowi propozycję

Za nim ósma edycja „Ślubu od pierwszego wejrzenia”. Największe emocje wywołała relacja Justyny i Przemysława. 31-letnia kobieta okazała się być bardzo apodyktyczna i surowa. Nawet psycholożka, która odwiedziła parę w mieszkaniu Przemka, była zszokowana. Przyznała, że kobieta absolutnie zdominowała przestrzeń. Ekspertka była też świadkiem jak Justyna mimo braku kluczy do skrzynki na listy włożyła do niej rękę i samodzielnie wyjęła korespondencję partnera.

„Ślub od pierwszego wejrzenia”. Justyna nie chce widzieć Przemka

Mimo to para postanowiła się nie rozwodzić. W ostatnim odcinku show Przemek wyznał, że po wyjściu ekipy telewizyjnej ich znajomość trwała. Dodał też, że nawet poczuł coś do swojej żony wybranej przez ekspertów. Mimo to ich związek przeszedł do historii. Justyna postanowiła zerwać relację z Przemkiem, ale zrobiła to za pośrednictwem wiadomości. – Miałem do Justyny pojechać, zakupiłem bilety, wszystko podwójnie, zadzwoniła, że mam nie przyjeżdżać. No dobra, okej. Przez dwa dni nie rozmawialiśmy, telefonów nie odbierała, następnie mi napisała, że mam ją zostawić w spokoju, mam nie dzwonić i nie chce ze mną rozmawiać, bo ona nie lubi rozmawiać. No i wszystko zakończyło się przez SMS – relacjonował uczestnik.

„Ślub od pierwszego wejrzenia”. Justyna zabrała głos po zerwaniu z Przemkiem

Teraz głos zabrała Justyna, która nie pojawiła się przed kamerami, ale opublikowała post na Instagramie. Podziękowała wszystkim uczestnikom, a także swojemu „jeszcze mężowi”.

„Życzę Ci Przemku wszystkiego, co najlepsze. Jesteś dobrym facetem i wiem, że kiedyś spotkasz kobietę, która da ci to wszystko, czego oczekujesz. Szczęścia dla wszystkich. Nieważne z kim, nieważne gdzie” – czytamy.

Opowiedziała też, dlaczego postanowiła nie brać udziału w odcinku specjalnym: Nie bez powodu nie wzięłam udziału w odcinku specjalnym. Uważam, że temat jest zamknięty i nie mam potrzeby wywlekać brudów publicznie. Padła również propozycja spotkania z byłym partnerem. „Przemku, bywasz często u mnie na osiedlu, to nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś zapukał do drzwi. Znasz mój adres i jestem pod nim do końca grudnia. Pozdrawiam” – zakończyła.

