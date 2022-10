To najpopularniejsze seriale i filmy na Netflix. Platforma pokazała dane

Rok szkolny trwa w najlepsze. „Akademia Dobra i Zła” z Charlize Theron i Kerry Washington w rolach głównych i w reżyserii Paula Feiga zadebiutowała na pierwszym miejscu listy filmów anglojęzycznych z 78,83 mln godzin oglądania. Oparta na bestsellerowej serii Somana Chainaniego produkcja trafiła na listę Top 10 w 93 krajach. Komediowy horror „Klątwa Bridge Hollow” zajął drugie miejsce z wynikiem 25,34 mln godzin oglądania, a na miejscu trzecim uplasował się thriller „Najszczęśliwsza dziewczyna na świecie” z 19,3 mln godzin oglądania. Zainspirowany prawdziwymi wydarzeniami film „Nieznajomy”, opowiadający o jednej z najgłośniejszych spraw kryminalnych w historii Australii, wygenerował 17,04 mln godzin oglądania. Wyprodukowana przez Ryana Murphy’ego adaptacja powieści Stephena Kinga pt. „Telefon pana Harrigana” zanotowała 5,77 mln godzin oglądania.

„Obserwator” wciąż na liście najpopularniejszych na Netflix

Wygląda na to, że widzów wciąż fascynuje thriller Ryana Murphy’ego pt. „Obserwator”. Po raz drugi z rzędu serial zajął pierwsze miejsce na liście seriali anglojęzycznych z wynikiem 148,24 mln godzin oglądania (i 273,2 mln godzin w sumie od premiery). „Obserwator” triumfował w zestawieniu Top 10 łącznie w 65 krajach. Inna produkcja Murphy’ego, „Dahmer – Potwór: Historia Jeffreya Dahmera”, wygenerowała dodatkowe 69,11 mln godzin oglądania, utrzymując 2. pozycję w zestawieniu najpopularniejszych tytułów z łącznym wynikiem 856,2 mln godzin oglądania. Z wynikiem 32,23 mln godzin oglądania zadebiutował serial „Od zera” oparty na pamiętniku Tembi Locke o tym samym tytule. Ta międzykulturowa historia miłosna z Zoe Saldañą w roli głównej trafiła do zestawienia Top 10 w łącznie 74 krajach. Miłość wisi w powietrzu (lub nie) w trzecim sezonie programu „Miłość jest ślepa”, który wygenerował 24,89 mln godzin oglądania. „Klub Północny” zanotował 21,65 mln, a trzecia część „Niewyjaśnionych tajemnic” – 18,93 mln godzin oglądania. W ramach zbliżającego się Halloween „28 dni grozy” zadebiutowało na liście z wynikiem 12,98 mln godzin, a australijska produkcja „Terytorium krokodyli” z Mattem Wrightem wygenerowała 11,55 mln godzin oglądania.

TOP10 – lista produkcji nieanglojęzycznych na Netflix

Drugi tydzień z rzędu pierwsze miejsce na liście filmów nieanglojęzycznych zajęła brazylijska komedia romantyczna „Małżonka do wynajęcia” z wynikiem 14,12 mln godzin oglądania. Na listę Top 10 seriali nieanglojęzycznych trafiły: „Til Money Do Us Part” (Kolumbia, 21,87 mln godzin oglądania), cz. I i II „Barbarzyńców” (Niemcy, 8,3 i 14,59 mln godzin oglądania), „Dziewczyna z Watykanu: Zaginięcie Emanueli Orlandi” (Włochy, 11,58 mln godzin oglądania) i „Playlista” (Szwecja, 10,92 mln godzin oglądania).

W zestawieniu najpopularniejszych filmów nieanglojęzycznych zadebiutował koreański dramat „Dziewczyna z XX” wieku z 8 mln godzin oglądania. Na listę wróciły też niezwykle popularne pozycje: „Starzy ludzie” (Niemcy, 3,6 mln godzin oglądania), „Laal Singh Chaddha” (Indie, 3,08 mln godzin oglądania), „Domek dla lalek” (Filipiny, 2,05 mln godzin oglądania), „Richie – król rapu” (Holandia, 2,01 mln godzin), „Miłość dla dorosłych” (Dania, 1,79 mln godzin oglądania) i „Krwawe niebo” (Niemcy, 1,51 mln godzin oglądania). Na listę najpopularniejszych seriali nieanglojęzycznych wróciły: „Święta rodzina” (Hiszpania), „Trzy małe kobietki” i „Niezwykła prawniczka Woo” (Korea Południowa), „Cesarzowa Sisi” (Niemcy) i „Wielka Woda” (Polska).

Czytaj też:

Netflix usuwa swój pierwszy w historii serial oryginalny. Dlaczego?