„Pierwsza miłość”. Marta w coraz gorszej formie

Serial „Pierwsza miłość” gości na antenie Polsatu od 2004 roku. Odcinki nadawane są codziennie. Serial oglądać można także w Polsat Box Go.

„Pierwsza miłość” – streszczenie nowego odcinka

Marta stara się rozładować stres poprzez sport. Emilka chce dowiedzieć się, jak poszło jej w pracy, bo martwi się o przyjaciółkę. Marta nie chce dać po sobie poznać, że prześladują ją myśli i lęki związane z Mateuszem. Jak na złość, wiele osób jest tym tematem bardzo zainteresowanych. Przyjaciółki postanawiają wyrwać się na chwilę od swych obowiązków i razem spędzić czas.

Tymczasem Artur oficjalnie przedstawia współpracownikom Dorotę, jako pośredniczkę nieruchomości. Brian oferuje jej swoje nauki i porady dotyczące imagu. Okazuje się, że ma dla niej wiele ciekawych propozycji. Tymczasem Sandra upomina się o to, żeby Artur spełnił jej prośbę i ponownie załatwił jej posadę u Wekslera. Artur robi co może, by Karol nie dowiedział się o całej sytuacji. W Wadlewie tymczasem wielkie poruszenie. Trwają przygotowania do wizyty ekipy telewizyjnej. Paraliżuje to w pewien sposób spokojny tryb dnia całej wsi.

Kiedy premiera nowego odcinka serialu „Pierwsza miłość”?

„Pierwsza miłość” od poniedziałku do piątku o godz. 18.00 w Telewizji POLSAT.

