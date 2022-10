Nowości na Netflix w tym tygodniu. Sprawdź, co obejrzysz

„Dobry opiekun” – środa



Przeciążona pracą pielęgniarka zdaje się na swojego nowego, altruistycznego kolegę w pracy i w domu. Nieoczekiewany zgon pacjentki stawia go jednak w podejrzanym świetle.



„W zamknięciu” – poniedziałek 31 października



Skazany na śmierć Amerykanin pasjonujący się rozwiązywaniem zagadek pomaga młodej brytyjskiej dziennikarce w poszukiwaniach zaginionej przyjaciółki.



„Gdybym tylko wiedziała” – piątek



Po 10 latach nieudanego małżeństwa Emma z trudnem usiłuje w nim wytrzymać, dopóki nie dostaje niewiarygodnej szansy przeżycia ostatniej dekady od nowa.



„Gabinet Osobliwości” – nowy odcinek we wtorek



Niezwykłe koszmary w ośmiu mrożących krew w żyłach opowieściach. Wizualnie olśniewająca, przerażająca antologia horroru pod patronatem Guillermo del Toro.



„Mistrzowie koktajli” – piątek



Światowej klsy barmani prezentują swoje imponujące umiejętności miksowania drinków, walcząc o 100 tys. dolarów oraz tytuł Mistrza Koktajli.



„Dubai Bling: Stolica luksusu” – czwartek



Przyleć do Dubaju prywatnym odrzutowcem i dołącz do grupy przyjaciół, dla których wystawne przyjęcia, oszałamiające widoki i niesamowite kreacje to codzienność.



„Kapitanowie” – środa



Od rozpaczy po triumf - serial dokumentalny śledzi losy sześciu kapitanów drużyn piłkarskich, które walczą o awans do mundialu w 2022 roku.



„Gniew ziemi” – czwartek



Łowcy burz, ofiary i ratownicy, opowiadają o wulkanach, tornadach, huraganach i trzęsieniach ziemi, dziejjąc się swoimi wstrząsającymi doświadczeniami.



„Big Mouth”, sezon 6. – piątek



Blaski i koszmary dojrzewania wywracają życie nastoletnich przyjaciół do góry nogami. Kontrowersyjny serial komediowy dwóch kumpli - Nicka Krolla i Adrew Goldberga.



„Cząstki jej życia” – piątek



Znakomita headhunterka budzi się ze śpiączki i trafia do alternatywnej rzeczywistości, w której musi ponownie przeżyć koszmarne wydarzenia z dzieciństwa.



„Indyjscy mordercy. Śmierć w sali sądowej” – piątek



W 2004 roku brutalny drapieżnik seksualny został zlinczowany na sali sądowej. Oto historia udręczonej społeczności i wymierzonej przez nią zemsty.



„Bękart z piekła rodem” – piątek



Syn osławionego czarownika odpowiedzialnego za potworną masakrę, usiłuje odkryć swe moce i odnaleźć się w świecie podzielonym na dwa zwaśnione klany.



„Ostatnia wieczerza” – środa



Polska, rok 1987. Milicjant prowadzący śledztwo w sprawie tajemniczych przypadków zaginięcia infiltruje odległy klasztor i odkrywa mroczną prawdę o duchownych.



„Na zachodzie bez zmian” – piątek



Kiedy 17-letni Paul trafia na front zachodni podczas I wojny światowej, ponura rzeczywistość życia w okopach szybko studzi jego początkowy entuzjazm.



„Poza wszechświat” – czwartek



Oczekująca na przeszczep nerki młoda pianistka odkrywa więź łączącą ją z lekarzem, a także odwagę, żeby spełniać swoje muzyczne marzenia.



„Król Staten Island” – środa



Tatuażysta, który mimo upływu lat nie potrafi się pozbierać po śmierci ojca strażaka, zupełnie się rozkleja, gdy jego mama zaczyna się spotykać z innym strażakiem.



„Karppi”, sezon 3. – sobota



Zaledwie kilka miesięcy po życiowej tragedii śledcza Sofia Karppi bada sprawę zabójstwa kobiety powiązanej z helsińską firmą budowlana.



„Cici” – czwartek



Po tragicznej stracie matka przeprowadza się z dziećmi do miasta. Gdy 30 lat później znów spotykają się w rodzinnych stronach, na jaw wychodzą bolesne emocje i tajemnice.



„Zjazd rodzinny”, część 5. – czwartek



Wielkomiejska rodzina McKellanów przeprowadza się z Seattle do małego miasteczka w Georgii, gdzie mieszkają ich bardzo tradycyjni dziadkowie i panuje inny styl życia.



„Wendell i Wild” – piątek



Dwa podstępne demony zawierają pakt z nastoletnią fanką punk rocka, żeby opuścić zaświaty i spełniać marzenia w świecie żywych.



„Zbieg. Ciekawy przypadek Carlosa Ghosna” – środa



Dokument kryminalny ukazujący niezwykłą historię Carolsa Ghosna, od sławy magnata finansowego po międzynarodową kompromitację.



„Dziki wiatr” – piątek



Kiedy dwóch zdesperowanych policjantów bada sprawę brutalnego zabójstwa młodej dziewczyny, w podzielonym rasowo miasteczku wybucha kryzys.



„Moje spotkanie ze złem” – piątek



Prawdziwi ludzie, którzy wierzą, że ich życie zostało naznaczone przez demoniczne opętanie, dzielą się swoimi doświadczeniami poprzez fabularyzowane sceny i świadectwa.



„Okraść Mussoliniego” – środa



Pod koniec II wojny światowej grupa bojowników ruchu oporu planuje skok niemożliwy, którego celem jest skarb Mussoliniego w kwaterze głównej faszystów w Mediolanie.



„Polowanie” – środa



W tym mrocznym, satyrycznym horrorze bogate elity polują dla zabawy na niewinnych ludzi - aż wreszcie ktoś odwraca sytuację na niekorzyść swoich prześladowców.



„Romantic Killer” – czwartek



Anzu jest singielką i jest jej z tym dobrze, dlatego romans to ostatnie, o czym myśli, do czasu, gdy maleńki czarodziejski swat zmienia jej życie w komedię romantyczną.



„Rodzina Cemary 2” – czwartek



Trzy córki ciężko pracujących rodziców przeżywają typowe problemy okresu dorastania.



„Unpaved Road to Peace” – piątek



Po podpisaniu porozumienia pokojowego partyzanci wracają do domów, by odpowiedzieć za swoje brutalne czyny. Czy spotkają się z przebaczeniem, czy raczej czeka ich odwet?Czytaj też:

„Rolnik szuka żony 9”. Mateusz już pożegnał jedną z kandydatek. Klaudia powiedziała koleżankom o ciąży