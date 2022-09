„Pierwsza miłość”. Wojtek chce pomóc Emilce

Serial „Pierwsza miłość” gości na antenie Polsatu od 2004 roku. Odcinki nadawane są codziennie. Serial oglądać można także w Polsat Box Go.

„Pierwsza miłość” – streszczenie odcinka 3455

ojtek zmienił zdanie co do projektu Sandry i nie chce już w nim uczestniczyć. Ma nadzieję pomóc Emilce i postanawia zablokować inwestycję u wójta, ale okazuje się to trudne do wykonania. Proszą więc Karola o pomoc. Weksler, mimo zainteresowania sprawą, wydaje się być bezradny w tej sytuacji.

Natomiast Marta jest przerażona miejscem i sytuacją, w której się znalazła. Nie może uwierzyć w zachowanie Mateusza. Ten jest obojętny na jej pytania i prośby o uwolnienie.

Anka zrezygnowała z zajęć na uczelni, aby pomóc Julicie w prowadzeniu Barbariana. W Internecie zaczynają się pojawiać negatywne oceny. Nie ma wyjścia – trzeba zadbać o dobre jedzenie. Anka próbuje namówić Ludwika na powrót do gotowania. Sebastian chwali Julitę za to, jak poradziła sobie w nowej pracy. Julita przypisuje sobie zasługi Anki.

Kiedy premiera nowego odcinka serialu „Pierwsza miłość”?

„Pierwsza miłość” od poniedziałku do piątku o godz. 18.00 w Telewizji POLSAT.

