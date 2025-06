Nie uwierzysz, co w weekend w telewizji. Perełki gatunku!

Dla wielbicieli komedii romantycznych będzie to idealny weekend przed telewizorem. Prawdziwe perełki gatunku, plejada gwiazd na ekranie, oryginalne i zabawne perypetie miłosne – oto co stacje zaplanowały na zbliżający się weekend.

Co w weekend w telewizji? To warto włączyć!

„Romeo i Julia”. Gangsterski melodramat

Bodaj najsłynniejsza historia miłosna świata tym razem w nowoczesnej odsłonie. Akcję dramatu Williama Szekspira przeniesiono do USA, do fikcyjnego miasta Verona Beach. Rządzą nim dwie zwaśnione od pokoleń familie, a właściwie rodzinne gangi.

Kiedy pewnego dnia Romeo (Leonardo DiCaprio), należący do rodu Montekich, pojawia się w przebraniu na balu zorganizowanym przez odwiecznych wrogów jego rodziny – Capulettich, poznaje tam piękną nieznajomą, Julię (Claire Danes). Młodzi oczywiście zakochują się w sobie od pierwszego wejrzenia. Problem w tym, że wie wiedzą, że pochodzą z nienawidzących się wzajemnie, co może — i będzie — stanowić poważną przeszkodę na drodze do ich szczęścia.

Dramat Szekspira w polewie gangstersko-melodramatycznej, wypełniony dynamiczną muzyką, zobaczymy w sobotę, 14 czerwca o godz. 20 na antenie Kino TV.

„Notting Hill”. Klasyka gatunku!

Amerykańska gwiazda filmowa Anna Scott (Julia Roberts) pracuje na planie kolejnej produkcji w Londynie. William Thacker (Hugh Grant) jest samotnym rozwodnikiem i z problemami. Jego tematyczna księgarnia — dla podróżników — raczej nie przynosi wielkich zysków. Z powodu oszczędności dzieli mieszkanie z ekscentrycznym sublokatorem Spikiem (Rhys Ifans). Pewnego dnia Anna wybiera się na zakupy do Notting Hill, artystycznej dzielnicy Londynu i przypadkiem wchodzi do księgarni Williama.

Po chwili los styka ich ponownie, niefortunnie — William, wracając z pobliskiej kawiarni, niechcący oblewa Annę sokiem. W ramach przeprosin zaprasza gwiazdę do domu, aby ta mogła się przebrać. Anna korzysta z zaproszenia i tu los znowu płata im figla. Wychodząc, zostawia u księgarza torbę z zakupami.

„Notting Hill” to absolutna klasyka gatunku i esencja komedii romantycznej – zabawne dialogi na poziomie, wyraziste postacie, sympatyczni bohaterowie, a do tego zjawiskowe ujęcia i równie piękne gwiazdy w rolach głównych.

Jak się zakończy romans gwiazdy filmowej i właściciela księgarni? Przekonajcie się sami w sobotę, 14 czerwca o godz. 20:25. Emisja przeboju na antenie TVN.

„Pokojówka na Manhattanie”. Kopciuszek samotnie wychowujący dziecko

Rozwiedziona Marisa Ventura (Jennifer Lopez) nie ma łatwego życia. Samotnie wychowuje dziesięcioletniego synka, pracuje jako pokojówka w luksusowym hotelu Beresford na Manhattanie, ale pogoda ducha i życzliwość wobec innych sprawiają, że kobieta potrafi się cieszyć każdym dniem.

Pewnego razu podczas sprzątania apartamentu nie może się powstrzymać i przymierza jedną z wieczorowych sukni arystokratki zajmującej pokój. Wygląda w niej oszałamiająco.

Przez przypadek dostrzega ją w tym stroju inny hotelowy gość, prawnik Christopher Marshall (Ralph Fiennes), który notabene startuje w wyborach do parlamentu. Mężczyzna jest zauroczony Marisą, którą zaprasza na spacer, a następnie na kolację.

Pokojówce Christopher również bardzo się podoba, ale nie może zdobyć się na odwagę, by sprostować pomyłkę. Nie wiadomo, jak przyszły senator mógłby zareagować na wieść, że jego wybranka to zwykła dziewczyna z Bronksu, pokojówka z dzieckiem. Marisa mimo początkowego załamania, że czar szybko pryśnie i bajka się skończy, postanawia walczyć o swoją miłość. Los stawia na jej drodze wielu życzliwych ludzi.

Czy i tym razem Kopciuszek znajdzie swojego księcia, przekonamy się już w niedzielę, 15 czerwca. Początek seansu o godz. 22:45 na antenie Polsatu.

