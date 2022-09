„Pierwsza miłość”. Piotrek zerwie z Miłką?

Serial „Pierwsza miłość” gości na antenie Polsatu od 2004 roku. Odcinki nadawane są codziennie. Serial oglądać można także w Polsat Box Go.

„Pierwsza miłość” – streszczenie odcinka 3451

Weksler pokazuje architektowi las, który kupił w Wadlewie i omawia z nim plany zagospodarowania terenu. Nieoczekiwanie z lasu wychodzi Kazanowa z Bożydarkiem i Karol proponuje im podwiezienie do domu. W ramach podziękowania Karolina zaprasza go na obiad. Podczas tej wizyty do Karola dociera coś bardzo ważnego.

Natomiast Mateusz dzwoni do Marty i proponuje jej wyjazd w góry z okazji urodzin, które tam organizuje. Zapewnia, że nie będą sami i dołączą do nich jego znajomi. Bardzo chce przedstawić im Martę.

Kamil i Anka są uwięzieni podczas wichury w Barbarianie. Ance nadal ciężko po stracie ojca i Biały próbuje ją pocieszyć. Nagle w barze zjawia się Julita i Sebastian.

Śmiałek zauważa coraz bliższą relację Romana i Celiny. Tymczasem Miłka wybiera się na spotkanie z wydawcą jej nowej książki. Na pytanie ukochanego odpowiada, że jest to kontynuacja "#Kocham Życie". Piotrek jednak znajduje coś, czego się nie spodziewał i czuje się wykorzystany. Postanawia zerwać tę relację.

Kiedy premiera nowego odcinka serialu „Pierwsza miłość”?

„Pierwsza miłość” od poniedziałku do piątku o godz. 18.00 w Telewizji POLSAT.

