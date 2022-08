„Mam Talent!” wraca z 14. sezonem. Kiedy obejrzymy nowe odcinki?

Już po raz 14. program "Mam Talent!" dostarczy widzom niezapomnianych emocji. Zatroszczą się o to nie tylko utalentowani uczestnicy, ale również charyzmatyczni prowadzący, obok których nie da się przejść obojętnie – w tej roli Marcin Prokop oraz Michał Kempa. Za stołem jurorskim zasiądą dobrze znani widzom Małgorzata Foremniak, Agnieszka Chylińska oraz Jan Kliment.

„Mam Talent!”. Platynowy przycisk i dzika karta

W 14. sezonie „Mam Talent!” emocji nie zabraknie również dzięki platynowemu przyciskowi i dzikiej karcie – te dwie zasady dołączyły do programu w ubiegłej edycji i gwarantują naprawdę niespodziewane zwroty akcji! Platynowy przycisk pozwoli wybranej przez jury osobie przenieść się z półfinałów wprost do wielkiego finału. Dziką kartę otrzyma natomiast jeden z uczestników, którzy w półfinałach zajęli trzecie miejsce – o przyznaniu tej przepustki do finału zadecyduje liczba głosów telewidzów.

„Mam Talent!”. Kiedy nowe odcinki programu?

Premierowy odcinek 14. edycji programu widzowie TVN oraz Player.pl zobaczą już 3 września. W serwisie Player dostępnych jest również 13 wcześniejszych sezonów „Mam Talent!”.

