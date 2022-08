„Listy do M.” wracają do kin! Wiemy, kiedy premiera 5. części filmu

O czym będzie 5. część filmu „Listy do M”.? Szczepan i Karina uwikłają się w bitwę o spadek, który może poróżnić nawet najbliższych. A przy okazji, na własnej skórze, sprawdzą czy „z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciach”. Nie zawsze kryształowy Mel stanie na drodze innego, niekoniecznie „świętego” Mikołaja, a wydarzenia z jego udziałem staną się medialną sensacją. Natomiast słabo znoszący samotność Wojciech, całkiem przypadkowo, pozna sympatycznego wigilijnego oszusta. To oczywiście nie wszystko! W tej części pojawią się też nowi bohaterowie i ich zaskakujące historie. „Listy do M. 5” skupią się na uniwersalnych wartościach, takich jak: miłość, bliskość i życzliwość, które, szczególnie teraz, są najważniejsze.

Obsada i twórcy

Film „Listy do M. 5” wyreżyserował Łukasz Jaworski. W obsadzie pojawią się: Tomasz Karolak, Agnieszka Dygant, Piotr Adamczyk, Wojciech Malajkat, Janusz Chabior, Jan Peszek, Aleksandra Popławska, Maria Dębska, Mateusz Banasiuk, Marianna Zydek, Bartłomiej Kotschedoff.

„Listy do M”. – część 5. Kiedy premiera?

Piąta odsłona filmu „Listy do M”. trafi do kin już 4 listopada 2022 roku.



Czytaj też:

Tygodniowe nowości na HBO Max. Rozpiska premier