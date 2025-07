Młody Chajzer pisze o Nawrockim. Internauci: Ktoś się włamał na twoje konto?

Dziennikarz i celebryta zaskoczył obserwatorów, gratulując Karolowi Nawrockiemu objęcia stanowiska prezydenta. Fani? Podzieleni jak nigdy wcześniej.

Filip Chajzer o Karolu Nawrockim: „Gratuluję i kibicuję!”

We wtorek Sąd Najwyższy ogłosił, że proces wyborczy został przeprowadzony prawidłowo. Tę decyzję radośnie przyjęli zwolennicy nowo wybranego prezydenta Karola Nawrockiego – w tym także Filip Chajzer. Dziennikarz, który często dzieli się prywatnymi opiniami w sieci, tym razem postawił wszystko na jedną kartę. „Wiem, że wyleje się na mnie hejt. Trudno. Uważam, że nasz nowy prezydent jest super. Gratuluję i kibicuję!” – napisał bez owijania w bawełnę.

Chajzer chwali Nawrockiego. „Proszę mi wytłumaczyć”

Słowa te natychmiast rozpaliły internet. Część internautów poparła Chajzera: „Jest super pod każdym względem”, „Też tak uważam”, „Mam tak samo” – piszą w komentarzach. Wielu jednak zareagowało z niedowierzaniem. Domagają się od autora wpisu uzasadnienia. „Dlaczego jest super? Proszę mi wytłumaczyć”, „W szkole uczono mnie, że swoją wypowiedź należy argumentować”, „Serio? Jeszcze nic nie zrobił, żeby go tak chwalić”, „Duże rozczarowanie”, „Ktoś się włamał na twoje konto?” – pytają obserwatorzy Chajzera na Instagramie.

Internauci: Nie wchodź w politykę

Część internautów wprost zarzuca Chajzerowi, że opublikowany wpis to nie żadna deklaracja polityczna, tylko… celebrycka prowokacja, nastawiona na wywołanie szumu wokół swojej osoby. Bardzo im się to nie podoba.

„Bardzo mnie dziwi taka manifestacja. To celowe działanie mające na celu wywołanie burzy, a przecież twierdzisz, że chcesz spokoju. Wydaje mi się, że nie uczysz się na swoich błędach i lubisz atencję, choć twierdzisz inaczej”, „Po co to robisz Filip? Sprawia Ci przyjemność to, że ludzie Cię hejtują? [...] Zajmujesz się gastro, to się tym zajmuj. Nie wchodź w politykę. Lubię Cię, ale tego nie popieram”, "Po co to robisz? Dopiero płakałeś, że nawet jak robisz dobre rzeczy to cię hejtuja! I że ciągle masz po górkę. A teraz sam wkładasz kij w mrowisko i prowokujesz. Po co? Zawsze Cię wspieram w komentarzach [...] ale ten post nie jest potrzebny i nie popieram” – piszą „fani” młodego Chajzera.

instagramCzytaj też:

To jednak nie były plotki! Hubert Urbański ma już nową pracęCzytaj też:

Filmy i seriale do obejrzenia na już! Max żegna się z wieloma hitami