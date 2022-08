Łukasz z „M jak miłość” jest nie do poznania. Jak dzisiaj wygląda Franciszek Przybylski?

Franciszek Przybylski zadebiutował w serialu „M jak miłość”, kiedy miał siedem lat. W obsadzie produkcji TVP był od samego początku od roku 2000 do 2006. Jako pierwszy wcielał się w rolę Łukasza Wojciechowskiego, syna Marty i Norberta. Kiedy zrezygnował z roli, twarz Łukasza zmieniała się jeszcze dwukrotnie. Po nim propozycję przyjął Adrian Żuchewicz, a następnie syn Janusza Józefowicza Jakub Józefowicz.

Franciszek Przybylski - kim jest?

Franciszek Przybylski pochodzi z artystycznej rodziny. Jest synem reżyserki teatralnej Agnieszki Glińskiej oraz aktora dubbingowego Filipa Przybylskiego. Od dziecka był związany ze środowiskiem, dlatego już jako 7-latek rozpoczął swoją karierę.

Co ciekawe, w jednym ze swoich postów zdradził, co było powodem jego rezygnacji. „Niekoniecznie wszystkie moje wspomnienia z »M jak miłość« są pozytywne. Moi najbliżsi wiedzą, ile tak naprawdę kosztowała mnie cała ta przygoda. Bycie dzieciakiem, którego ok. dwa razy w tygodniu ogląda w TV przez kilka lat średnio 10 mln Polaków, to jest konkret. Wstydziłem i do dziś wciąż trochę wstydzę się tego serialu. Od pewnego momentu, granie w nim wydawało mi się być po prostu »siarą«. M.in. dlatego zwiałem. Dzisiaj patrzę na to wszystko ze sporym dystansem” – pisał wówczas. Aktor jednak nie zapomniał o dobrych emocjach na planie i doświadczeniu, które mógł zdobyć od „starszych kolegów po fachu”. „Miałem okazję obserwować przy pracy takich wspaniałych ludzi jak nie będący już z nami Witold Pyrkosz czy cudowny Mariusz Sabiniewicz. Tak dużo zawdzięczam Dominice Ostałowskiej, tak wiele nauczyła mnie o ludziach, o świecie i o poczuciu humoru” – dodał w mediach społecznościowych.

Po odejściu z produkcji TVP wystąpił jeszcze w kilku filmach. Widzowie mogą kojarzyć go z roli Michała w „Galeriankach”.

