Kim jest Ania Iwanek, laureatka festiwalu w Opolu? Ma słodki biznes i oryginalne hobby

Na scenie to zwyciężczyni 15. edycji „The Voice of Poland”, a od wczoraj i laureatka Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Po godzinach — artystka, kobieta, która wymyka się schematom.

Ania Iwanek zwyciężczynią konkursu „Premier” festiwalu w Opolu

W piątek jury koncertu „Premier” 62. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu przyznało nagrodę Ani Iwanek za piosenkę „Nie dla nas”. Artystka otrzymała także nagrodę Stowarzyszenia ZAiKS — wraz z Robertem Cichym — za muzykę. Nagrodę za najlepszy tekst ZAiKS przyznało Magdzie Grabowskiej – Wacławek (Bovska) piosenkę „Dzwonisz”. Nagrodę publiczności im. Karola Musioła z rąk prezydenta Opola odebrała wzruszona do głębi Katarzyna Żak za piosenkę „Bo jeśli miłość ma kres”.

Katarzynę widzowie znają i kochają m.in. za przebojowe role w serialach „Miodowe lata” i „Ranczo”. Anię — jako zwyciężczynię 15. edycji programu „The Voice of Poland”, dziewczynę z tytułem „Najlepszego Głosu w Polsce”. Poza muzyką laureatka opolskiego festiwalu ma bardzo „słodki” zawód i oryginalne pasje.

Wygrała „The Voice of Poland”. Zgłosiła się, bo los tak chciał

Choć dziś jej nazwisko zna dziś niemal każdy fan polskiej piosenki, niewielu wie, że zanim stanęła na scenie „The Voice of Poland” jako uczestniczka, Ania pracowała przy programie jako... „runner” (osoba o wszechstronnych zadaniach, pełniąca funkcję pomocniczą na planie produkcji). Podkreślmy, że nie miała jednak wówczas żadnego kontaktu ani z jurorami, ani trenerami.

Decyzję o zgłoszeniu się do konkursu podjęła, kiedy myślała, że nie uda jej się wynegocjować dobrych warunków przy kupnie wymarzonego lokalu gastronomicznego. „Myślałam, że mój plan na własną knajpę się nie powiedzie. Pomyślałam wtedy: co mi szkodzi? I zgłosiłam się do »Voice’a«” – wspominała artystka.

Dziś już wiadomo, że była to decyzja przełomowa. Ania nie tylko wygrała 15. edycję programu i zdobyła tytuł Najlepszego Głosu w Polsce, ale też szybko nagrała autorski singiel, zaśpiewała z Kubą Badachem (swoim trenerem w programie), a dzięki wygranej w muzycznym show spełniła też swoje kulinarne i biznesowe marzenie – kupiła i otworzyła własny lokal w Warszawie.

Ania Iwanek poza śpiewaniem ma oryginalne zajęcia

Laureatka festiwalu w Opolu pochodzi bowiem z rodziny cukierników, sama z branżą gastronomiczną związana jest od kilkunastu lat. Ania Iwanek to nie tylko znakomita wokalistka, ale też dyplomowany czeladnik cukierniczy. Wraz z przyjaciółmi prowadzi popularną restaurację w stolicy. Można powiedzieć, że zawodową karierę zaczynała od kuchni, choć śpiewa od zawsze.

Ania Iwanek ma na swoim koncie występy z licealnym zespołem, koncerty w filharmonii, a jej głos można usłyszeć m.in. na ścieżce dźwiękowej m.in. do filmu „Miasto 44”. Promujący film utwór „Miasto” – nagrany wspólnie z Pati Sokół (Riya) i Piotrem Cugowskim – doczekał się 29 mln wyświetleń na platformie YouTube.

W przerwach od nagrań, koncertów i kuchennego gwaru Iwanek stawia na regenerację i to w oryginalny sposób. Relaksuje się, grając w karty, gry komputerowe z gatunku RPG, a także trenując tai chi.

Czytaj też:

Fatalny start festiwalu w Opolu. „Masakra dźwiękowa”Czytaj też:

Po latach wystąpili razem w Opolu. Kiedyś poróżnili się o pieniądze