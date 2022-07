Nowy odcinek „Na Wspólnej”. Majka dowiaduje się prawdy o Kubie

Fani „Na Wspólnej” wyczekują nowych odcinków. Serial TVN emitowany jest od 2003 roku i doczekał się już nie tylko rzeszy wielbicieli, ale i dwóch Telekamer – dla najlepszego serialu obyczajowego i dla najlepszego serialu codziennego. Dla najwierniejszych fanów, mamy streszczenie tego, co czeka nas w kolejnym odcinku.

„Na Wspólnej” – co w odcinku 3454.?

Kuba oddaje swojej dziewczynie dług i kupuje jej drogą bransoletkę. Majka jest zdziwiona, skąd ma kasę. Idąc do Smolnych dziewczyna jest świadkiem dziwnego spotkania Brzozowskiego z kolegą z uczelni. A słysząc, jak Kuba okłamuje mamę skąd ma nagły przypływ gotówki, jest już pewna – jej chłopak jest dilerem.

Żona Borysa zaczepia Ewę i żąda zwrotu pieniędzy – inaczej coś złego może stać się Elżbiecie. Ostrowska natychmiast powiadamia o tym Igora. Ten natychmiast chce oddać kasę Borysowi, ale Ela ostro protestuje. Wściekły Nowak już bez ogródek wygarnia narzeczonej, jak bardzo jest nieodpowiedzialna!

Ziębowa ma problemy z pamięcią, a Daria… z hojną pacjentką – żoną Nalepy. Maria myli zamówienia – podaje klientowi nie to, o co prosił. Ziębowa jest przestraszona stanem swojego umysłu. Tymczasem w szpitalu Daria ma zaopiekować się psychologicznie nową pacjentką. Okazuje się, że jest to żona doktora Nalepy. Nieświadoma tego Daria pogłębia znajomość z kobietą na tyle, że ta… ofiarowuje jej nowy samochód.

„Na Wspólnej” – kiedy nowe odcinki w telewizji?

Nowy odcinek serialu „Na Wspólnej” w telewizji już dziś o godzinie 20.15 na antenie telewizji TVN.

