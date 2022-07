Joanna Opozda odpowiada na „zaproszenie” Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej do jej posiadłości

Antoni Królikowski i Joanna Opozda rozstali się w pierwszej połowie 2022 roku. Matka aktora – Małgorzata Ostrowska-Królikowska raczej niechętnie zabierała głos w sprawie swojego syna. Po kontrowersyjnym pomyśle Królikowskiego, kiedy to postanowił zorganizować walkę sobowtórów Wołodymyra Zełenskiego i Władimira Putina, a następnie zrezygnował z życia publicznego, na jego Instagramie zostawiła zaledwie serduszko.

Teraz Małgorzata Ostrowska-Królikowska postanowiła naprawić stosunki z synową. Za pośrednictwem „Na żywo” zaprosiła aktorkę i swojego wnuka do posiadłości. – Chciałabym, żeby mój najmłodszy wnuk i Joasia spędzali tam czas i korzystali ze świeżego powietrza i pięknych okoliczności przyrody – powiedziała redakcji.

Joanna Opozda odpowiada na „zaproszenie” matki Królikowskiego

Joanna Opozda nie zostawiła tego zaproszenia bez odpowiedzi. Jak się okazało, celebrytka dowiedziała się o nim z mediów. – To miłe, ale nic mi o tym nie wiadomo. Nikt nas do Kudowy nie zapraszał. Dowiedziałam się o tym pomyśle z mediów – powiedziała redakcji Pudelka.

Co ciekawe, jak donosi informator portalu, w posiadłości niemal co tydzień ma pojawiać się Antoni z nową partnerką. – W Kudowie bardzo dużo czasu spędza Antek ze swoją kochanką. Bawili się tam nawet na Wielkanoc wraz z całą rodziną. Przez to wszystko Asia nie uważa, aby było to właściwe miejsce dla niej i dla jej dziecka. Trudno sobie wyobrazić, aby miała teraz usiąść do jednego stołu z Izabelą – powiedziało źródło.

Czytaj też:

Magda Gessler komentuje doniesienia o rzekomym przejściu do Polsatu. „Po takiej akcji zostaje ślad nie do wymazania”