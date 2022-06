HBO Max z masą nowości na lipiec. Kinomaniacy – mamy dla was listę premier

Lipiec w HBO Max przyniesie dużo nowości filmowych i serialowych, w tym wiele znanych i lubianych tytułów. Mamy dla was rozpiskę tytułów, które pojawią się na platformie do 15 lipca. Sprawdźcie, co będziecie mogli obejrzeć.

Będą wśród nich tytuły komediowe, jak nowe sezony seriali „Rodzice” czy „Co robimy w ukryciu”, opowieści szpiegowskie, jak „Mała doboszka”, historie obyczajowe – jak „Marzenia o Manhattanie” czy „Domostwo”, a także klasyka serialowa, czyli „Nie z tego świata”, „Pogoda na miłość” oraz „Alf”. Nie zabraknie nowości filmowych – premierę będą mieć takie filmy jak: „Annette”, „Ludzki głos” czy „Drobiazgi”, oraz klasyki kina jak „Czarnoksiężnik z Krainy Oz”. W lipcu swoją premierę będzie mieć także wiele ciekawych i poruszających dokumentów. Wszystkie szczegóły poniżej. Nowe programy i seriale „Mała doboszka” – miniserial oparty na bestsellerowej powieści szpiegowskiej Johna le Carré o tym samym tytule. To trzymającą w napięciu i wybuchowa historia o szpiegostwie i międzynarodowej grze o wysoką stawkę. Florence Pugh, Alexander Skarsgård i Michael Shannon w rolach głównych – premiera: 1 lipca

„Być jak Magic Mike” – producenci ci głośnej komedii „Magic Mike" i tematycznych pokazów na żywo przedstawiają intrygujący i seksowny program, w którym grupa mężczyzn przechodzi metamorfozę, żeby upodobnić się do filmowego Magic Mike'a – premiera: 1 lipca, cały sezon

„Marzenia o Manhattanie” – lata 80. Trójka przyjaciół, którzy niedawno skończyli studia i znają się od dziecka, realizuje swoje marzenia na Manhattanie, ale nadal ma ogromny sentyment do rodzinnego, robotniczego miasteczka na Long Island – premiera: 1 lipca, cały sezon

„Luther” I-V – Idris Elba jako piekielnie inteligentny i stroniący od ludzi londyński detektyw, który jest doskonałym śledczym. Jego wielką obsesją jest rozwiązywanie trudnych kryminalnych zagadek. Mężczyzna lubi toczyć z groźnymi przestępcami grę w kotka i myszkę. Skrywa też w sobie mroczny sekret – 4 lipca, wszystkie sezony

„Bajer z Bel-Air znowu razem” – program specjalny nagrany z okazji 30. rocznicy kultowego serialu Bajer z Bel-Air – premiera: 5 lipca

„Nie z tego świata” I-XV – serial o dwóch braciach, Samie i Deanie Winchesterach, którzy w dzieciństwie stracili matkę w wyniku działań tajemniczej i demonicznej siły nadprzyrodzonej. Ich ojciec postanowił wychować ich na żołnierzy – premiera: 5 lipca, wszystkie sezony

„Przez galaktykę” – załoga zaciekłych więźniarek ucieka przez galaktykę. Gang porywa ich więzienny statek transportowy w poszukiwaniu współrzędnych Arkadii, mitycznego raju, w którym przestępcy mogą być wolni – premiera: 6 lipca, wszystkie odcinki

„Pogoda na miłość” I-IX – w małym miasteczku w Karolinie Północnej dwaj odseparowani od siebie przyrodni bracia prowadzą bardzo różne życia – premiera: 7 lipca, wszystkie sezony

„Alf” I-IV – przygody Gordona Shumway'a, kosmity z planety Melmak, który uciekł ze swojej planety, zanim ta została zniszczona, i wylądował na dachu garażu całkiem zwyczajnej rodziny Tannerów – premiera: 10 lipca, wszystkie sezony wraz ze specjalnym odcinkiem świątecznym

„Domostwo” – niedawno owdowiały ojciec walczy o nowe życiowe otwarcie i przyjmuje od dawna nieobsadzone stanowisko zarządcy budynku w zaniedbanym osiedlu mieszkaniowym – premiera: 11 lipca, wszystkie odcinki

„Co robimy w ukryciu” IV – czwarty sezon opowieści o codziennym, a raczej conocnym, życiu trzech wampirów, które egzystowały razem przez setki lat na Staten Island – premiera: 13 lipca

„Tuca & Bertie” III – trzeci sezon animowanego serialu komediowego Adult Swim o najlepszych ptasich przyjaciółkach – wolnomyślicielce Tuce i niepewnej Bertie, które podróżują razem przez zmienne koleje życia – premiera: 13 lipca

„Trzy żwawe Debry” II – drugi sezon surrealistycznej opowieści o codziennym życiu trzech szalonych gospodyń domowych w ich zamożnym miasteczku Lemoncurd w stanie Connecticut – premiera: 13 lipca, wszystkie odcinki

„Złodziej, jego żona i kajak” – opowieści o parze, która oszukała świat, rodzinę i przyjaciół, fingując śmierć mężczyzny. Ich celem było zdobycie pieniędzy z jego ubezpieczenie na życie i uniknięcie bankructwa – premiera: 14 lipca, wszystkie odcinki

„Rodzice” III– trzeci sezon serialu pokazującego paradoks, który zna każdy rodzic, chociaż nigdy się do tego nie przyzna – że jest gotowy oddać życie za swoje dzieci, ale czasem ma też ochotę je zabić. W głównych rolach Martin Freeman oraz Daisy Haggard – premiera: 15 lipca

„Pogoń za miłością” – oparta na dowcipnej powieści Nancy Mitford historia Fanny i Lindy, dwóch młodych kuzynek i przyjaciółek, które uczą się miłości i dorosłego życia w latach przed II wojną światową – premiera: 15 lipca, wszystkie odcinki Wybrane filmy Seria filmów o Spider-Manie: „Spider-Man”, „Spider-Man 2”, „Spider-Man 3”, „Niesamowity Spider-Man”, „Niesamowity Spider-Man 2” – premiera: 1 lipca, „Spider-Man Uniwersum” – premiera: 2 lipca

„Cenzorka” – kiedy cenzorka filmowa odkrywa horror, który odnosi się bezpośrednio do tajemniczego zniknięcia jej siostry, postanawia rozwikłać zagadkę stojącą za obrazem – premiera: 1 lipca

„Wonder Woman: Więzy krwi” – Wonder Woman próbuje pomóc Vanessie, niespokojnej młodej dziewczynie, która wpadła w sieć niebezpiecznej organizacji znanej jako Villainy Inc. i kierowanej przez dr Cyber – premiera: 2 lipca

„Na zawsze” – w postapokaliptycznej węgiersko-ukraińskiej wiosce Ocsenas jest jedyną osobą, która próbuje przetrwać. Mężczyzna pomaga wszystkim, a jednocześnie jest uwikłany w miłosny trójkąt, który określi jego przyszłość – premiera: 2 lipca

„Dzień flagi” – Dylan Penn w intymnym portrecie młodej kobiety, która usiłuje pogodzić swoje wspomnienia o kochającym ojcu z faktem, że był on najbardziej znanym fałszerzem w historii USA. Sean Penn za kamerą i w jednej z głównych ról – premiera: 3 lipca

„Annette” (2021) – historia osadzona we współczesnym Los Angeles. Komik standupowy zakochuje się w światowej sławy śpiewaczce operowej. Tworzą namiętną i czarującą parę. Wraz z narodzinami ich pierwszego dziecka i ich życie wywraca się do góry nogami. Adam Driver i Marion Cotillard w rolach głównych – premiera: 3 lipca

„Ludzki głos” – opowieść o kobiecie, która obserwuje upływ czasu obok walizek byłego kochanka (który ma je odebrać, ale nigdy nie przybywa) oraz niespokojnym psie, który nie rozumie, że jego pan go opuścił. Dwie żywe istoty w obliczu porzucenia. Reżyseria i scenariusz Pedro Almodóvar – premiera: 3 lipca

„Obecność 2” – Lorraine i Ed Warrenowie mierzą się z jedną z najbardziej przerażających spraw paranormalnych w ich karierze. Wybierają się do północnego Londynu, gdzie samotna matka wychowująca czwórkę dzieci, nękana jest przez złośliwe duchy – premiera: 4 lipca

„Uciekaj i strzelaj” – po opuszczeniu przestępczej ścieżki, Ray prowadzi uczciwe życie. Kiedy jednak jego przeszłość zostaje odkryta, mężczyzna zmuszony jest wykonać ostatnią brudną robotę – premiera: 4 lipca

„Królowa” – intymny i intrygujący portret królowej Elżbiety II oraz rodziny królewskiej w chaosie dni bezpośrednio po śmierci księżnej Diany – premiera: 4 lipca

„Drobiazgi” – gospodarz telewizyjny kwestionuje swoją śmiertelność i spuściznę po śmierci bliskiego przyjaciela. Kiedy natrafia na niespodziewany list od młodego fana, udaje się do amerykańskiej głuszy w poszukiwaniu sensu życia – premiera: 8 lipca

· Czarnoksiężnik z Krainy Oz (The Wizard Of Oz (1939)) – Dorothy Gale zostaje porwana przez tornado ze swojego domu w Kansas. Trafia do magicznej Krainy Oz i wyrusza na wyprawę ze swoimi nowymi przyjaciółmi. Musi znaleźć Czarodzieja, który wyśle ją z powrotem do domu i pomoże jej nowym znajomym – premiera: 9 lipca

„Wszystkie księżyce” – podczas wojny w Hiszpanii w 1876 roku sierociniec zostaje zbombardowany, a młoda dziewczyna doznaje ciężkich ram. Ratuje ją kobieta, która daje jej dar życia wiecznego... zmieniając ją w wampira – premiera: 9 lipca

„Fabian albo świat schodzi na psy” – Jakob Fabian za dnia pracuje w reklamie firmy tytoniowej, a nocami przemierza bary, burdele i pracownie artystyczne. Pewnego dnia zakochuje się w aktorce, ale gdy jej kariera zaczyna się rozwijać, jego perspektywy zaczynają blednąć – premiera: 10 lipca

„Pani Henderson” – nominowana do Oscara Judi Dench jako ekscentryczna założycielka teatru Windmill, który w latach 30. i 40. bawił i gorszył londyńczyków – premiera: 11 lipca Wybrane filmy i seriale dokumentalne „Stado” – najnowszy polski film dokumentalny Max Original; historia amatorskiej drużyny dziewczęcej woltyżerki, która podejmuje wyzwanie wejścia w sportowy świat profesjonalistów. Zawodniczki nie zdają sobie jednak sprawy, jak wiele poświęceń wiąże się z tą decyzją – premiera: 7 lipca

„Morderstwo w Schull” – w 1996 roku, dwa dni przed Bożym Narodzeniem, producentka telewizyjna Sophie Toscan du Plantier została brutalnie zamordowana w swoim domku letniskowym w Schull w West Cork – premiera: 7 lipca, cały sezon

„15 minut wstydu” – bardzo aktualny film dokumentalny, który otwiera oczy na świat publicznego szkalowania. Ta jazda bez trzymanki pokazuje osoby z całych Stanów Zjednoczonych, które zostały publicznie upokorzone – premiera: 7 lipca

„Fantastyczni przyjaciele” – serial dokumentalny, którego gospodarzami są aktorzy i bracia bliźniacy James i Oliver Phelpsowie (Fred i George Weasley z serii filmów o Harrym Potterze). James i Oliver podróżują po świecie, przedstawiając widzom ciekawe i magiczne miejsca. W każdym odcinku towarzyszy im inny znany gość (np. Maisie Williams czy Haley Joel Osment), wraz z którym podejmują oni ciekawe i często zabawne wyzwania. W jednym z odcinków odwiedzają Polskę – premiera: 9 lipca

„Anarchiści” – serial dokumentalny HBO; społeczność anarchistów emigruje do Acapulco w Meksyku – trzeciego najniebezpieczniejszego miasta na świecie – aby uciec przed władzą państw i banków. W miarę rozwoju ruchu ich zbiorowe dążenie do alternatywnego życia jest zagrożone przez bogactwo, konflikty, narkotyki i morderstwa – premiera: 11 lipca

„Kraniec ziemi” – serial dokumentalny o sportowcach, którzy próbują dokonać bezprecedensowych wyczynów w odległych i często zdradzieckich miejscach na świecie. Każdy odcinek przedstawia inną grupę śmiałków, którzy próbują przekroczyć granice ludzkich możliwości. premiera: 13 lipca

„Zakazana pomarańcza” – Mechaniczna pomarańcza jest jednym z najwybitniejszych filmów Stanleya Kubricka, a tym samym arcydziełem kina, a jednak film został zakazany przez hiszpański rząd Franco, faszystowską dyktaturę, która rządziła krajem przez ponad 35 lat – premiera: 14 lipca

„Ku przepaści: Bóg, chciwość i kult Gwen Shamblin” – serial dokumentalny przedstawiający kontrowersyjny kościół Remnant Fellowship i jego przywódczynię, guru dietetyki, Gwen Shamblin Larę. Po zdobyciu sławy Lara założyła kościół, który wkrótce został oskarżony o nadużycia w swoich praktyk – premiera: 15 lipca Dla dzieci „Tęczowa Rubinka”, odc. 27-52 – Tęczowa Rubinka to ciekawska i rezolutna dziewczynka, która w magiczny sposób podróżuje do Tęczowej Wioski, fantastycznej krainy zamieszkanej przez jej zabawki, i pracuje tam w różnych zawodach, by pomóc mieszkańcom – premiera: 2 lipca

„Monster Beach”, odc. 16-48 – „Monster Beach" to opowieść o rodzeństwie, które wraz z wujkiem i grupą zwariowanych potworów spędzają wakacje na wyspie Iki-Iki. W rajskiej scenerii przeżywają przygody: jeżdżą wyścigówkami, rozwiązują zagadki i nie pozwalają zepsuć sobie zabawy. „Monster Beach" to więcej niż wyprawa do tropikalnego kurortu... Życie może się stać przygodą, jeśli twoi kumple to zgraja niepokornych stworów – premiera: 3 lipca

„Pociąg do nieskończoności” II, odc. 1-10 – Animowany serial o pasażerach tajemniczego, międzywymiarowego pociągu. Bohaterowie poznają przeróżne światy, rozwiązują zagadki i mierzą się z potworami w poszukiwaniu drogi do domu – premiera: 9 czerwca Lipcowe nowości na HBO Max – dzień po dniu (1-15.07.2022) 1 lipca Być jak Magic Mike, odc. 1-7 Mała doboszka, odc. 1-8 Marzenia o Manhattanie, odc. 1-6 Superman i Lois II, odc. 15 Magiczne Magiimiecze, II, odc. 37-38 Spider-Man Spider-Man 2 Spider-Man 3 Niesamowity Spider-Man Niesamowity Spider-Man 2 Cenzorka Drużba nie żyje Lil' Buck: Prawdziwy łabędź Niczym tchnienie Pachnidło: Historia mordercy Parkland Poszukiwana silna kobieta Słynna Bettie Page Studs Terkel słucha Ameryki Sunset Limited Syn Ukradzione córki: Porwane przez Boko Haram Uniwersytet Sing Sing Więzienny eksperyment Złość 2 lipca Złap mnie, jeśli potrafisz Na zawsze Spider-Man Uniwersum Wonder Woman: Więzy krwi Tęczowa Rubinka, odc. 27-52 3 lipca Annette Dzień flagi Ludzki głos Na górze Monster Beach, odc. 16-48 4 lipca Królowa Run & Gun Obecność 2 Egzorcysta Luther I, odc. 1-6 Luther II, odc. 1-4 Luther III, odc. 1-4 Luther IV, odc. 1-2 Luther V, odc. 1-4 Westworld IV, odc. 2 5 lipca Szóstka z Nebraski, odc. 3 Irma Vep, odc. 5 Przerwa z Sam Jay II, odc.7 Nie z tego świata, odc. 1-22 Nie z tego świata II, odc. 1-22 Nie z tego świata III, odc. 1-16 Nie z tego świata IV, odc. 1-22 Nie z tego świata V, odc. 1-22 Nie z tego świata VI, odc. 1-22 Nie z tego świata VII, odc. 1-23 Nie z tego świata VIII, odc. 1-23 Nie z tego świata IX, odc. 1-23 Nie z tego świata X, odc. 1-23 Nie z tego świata XI, odc. 1-23 Nie z tego świata XII, odc. 1-23 Nie z tego świata XIII, odc. 1-23 Nie z tego świata XIV, odc. 1-20 Nie z tego świata XV, odc. 1-20 Podjazdy Spycies Morderstwo ze spadochronem Bajer z Bel-Air znowu razem 6 lipca Ścigany (1993) Bill Maher: a jednak mam rację Bill Maher: Na żywo z Oklahomy Przez galaktykę, odc. 1-8 Birdgirl II, odc. 4 7 lipca Pogoda na miłość, odc. 1-22 Pogoda na miłość II, odc. 1-23 Pogoda na miłość III, odc. 1-22 Pogoda na miłość IV, odc. 1-21 Pogoda na miłość V, odc. 1-18 Pogoda na miłość VI, odc. 1-24 Pogoda na miłość VII, odc. 1-22 Pogoda na miłość VIII, odc. 1-22 Pogoda na miłość IX, odc. 1-13 Morderstwo w Schull, odc. 1-5 T.J. Miller: Pedantycznie śmieszny 2001: Rozbłyski w ciemności Krzyżówkowe zagadki: Śmiertelny zjazd 15 minut wstydu Stado 8 lipca Drobiazgi Piloci z Tuskegee Will Ferrell: Ostatnia noc z George'em Bushem 9 lipca Fantastyczni przyjaciele, odc. 1 Pociąg do nieskończoności II, odc. 1-10 Igraszki losu Czarnoksiężnik z Krainy Oz Wszystkie księżyce 10 lipca Alf, odc. 1-25 Alf II, odc. 1-24 Alf III, odc. 1-26 Alf IV, odc. 1-24 Alf – świąteczny odcinek specjalny Fabian albo świat schodzi na psy Z/wewnątrz, część 1 Z/wewnątrz, część 2 11 lipca Domostwo, odc. 1-8 Anarchiści, odc. 1 Westworld IV, odc. 3 Mikrokosmos Pani Henderson 12 lipca Szóstka z Nebraski, odc. 4 Roswell, w Nowym Meksyku IV, odc. 5 Irma Vep, odc. 6 Przerwa z Sam Jay II, odc. 8 Nostromo: Sen niemożliwy Davida Leana 13 lipca Tuca i Bertie III, odc. 1-2 Co robimy w ukryciu IV, odc. 1-2 Trzy żwawe Debry II, odc. 1-10 Kraniec ziemi, odc. 1 Birdgirl II, odc. 5 14 lipca Złodziej, jego żona i kajak, odc. 1-4 Zakazana pomarańcza Krzyżówkowe zagadki: Zginął-zgadula 15 lipca Rodzice III, odc. 1-10 Pogoń za miłością, odc. 1-3 Ku przepaści: Bóg, chciwość i kult Gwen Shamblin, odc. 1-5 Blade Runner 2049 Zabić Bin Ladena: Operacja Geronimo Czytaj też:

