„Pierwsza miłość”. Marysia zostaje zwolniona

Serial „Pierwsza miłość” gości na antenie Polsatu od 2004 roku. Odcinki nadawane są codziennie. Serial oglądać można także w Polsat Box Go.

Pani Halinka jest załamana studentami pierwszego roku medycyny. Wenerski przypadkiem słyszy od niej o sytuacji Anki i trudno mu uwierzyć w to, co się wydarzyło. Jedzie, aby spotkać się z Laurą i wesprzeć ją w trudnej chwili. Tymczasem do agroturystyki Śmiałka i Romana przyjeżdżają nowi goście - Sandra i Eryk. Co sprawiło, że wybrali akurat Wadlewo jako miejsce swojego pobytu? Sandra ma pewien plan na przyszłość dla tej okolicy. Emilka dzieli się z ojcem obawami na temat tych zamiarów. Wekslerowi tymczasem nie podobają się czułości pracowników w biurze. Daje im to wyraźnie do zrozumienia. Natomiast Marysia zostaje zwolniona i w najbliższych dniach musi opuścić klinikę We-Med. Tymczasem Kacepr zajmuje się ciężko pobitym pacjentem. Marysia rozpoznaje, kim on jest.

„Pierwsza miłość” od poniedziałku do piątku o godz. 18:00 w Telewizji POLSAT.

